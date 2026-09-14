Procuraduría intervino por falta de agua en Vélez, Santander: Sin abastecimiento hace más de un mes

Hay un primer llamado de la Procuraduría en medio del racionamiento de agua que afecta a 11 municipios de Santander. Durante una jornada de seguimiento participaron la Alcaldía de Vélez, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Vivienda y la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios, EMPREVEL E.S.P., con el objetivo de revisar los avances y compromisos frente a la situación del acueducto.

El organismo dice que pese a las medidas de contingencia implementadas y los avances reportados en la continuidad del servicio en Vélez, Santander, persisten dificultades estructurales en el sistema de acueducto, relacionadas principalmente con infraestructura, redes, tratamiento y almacenamiento.

Ante este panorama, el Ministerio Público destacó la importancia de garantizar una atención prioritaria a hospitales, instituciones educativas y el centro carcelario, dada la especial relevancia de estos establecimientos frente a la continuidad del suministro de agua potable.

Lea también: Incendios forestales en Santander han afectado más de 300 hectáreas solo en el mes de septiembre

Entre los acuerdos está fortalecer el seguimiento a los proyectos de infraestructura y a la reparación de la red Pozo Verde–Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Además, las entidades acordaron mantener las medidas de contingencia mientras avanzan las soluciones de fondo y realizar mesas técnicas de seguimiento cada 15 días, junto con un cronograma único que establezca responsables y fechas para verificar el cumplimiento de los compromisos.