Se reactivó incendio forestal en zona del Páramo de Santurbán en Santander

La Comunidad reportó que se reavivó el incendio que se había controlado durante el fin de semana en Tona, Santander. La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres departamental confirmó que la reactivación de este incendio forestal es en zona del páramo de Santurbán.

De acuerdo con el organismo de socorro, algunos conatos que habían sido controlados volvieron a activarse debido a los vientos registrados en el sector. En la atención de la emergencia participan los bomberos de Tona y Vetas, con apoyo de habitantes de la zona, quienes trabajan desde varios frentes para controlar las llamas y evitar su propagación.

Desde la sala de crisis de la Oficina para la Gestión del Riesgo se mantiene un monitoreo permanente de la situación y comunicación con los organismos de socorro, con el propósito de coordinar nuevos apoyos en caso de ser necesarios.

La entidad señaló que las labores están enfocadas en la mitigación, reducción y control del incendio forestal.