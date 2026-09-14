Nueva Estrategia de Formación Experiencial “Voces en Órbita”, de la Universidad UDES en Bucaramanga

La iniciativa busca transformar la formación tradicional de los futuros comunicadores mediante experiencias prácticas que les permitan aplicar los conocimientos adquiridos en el aula desde los primeros semestres de la carrera.

De acuerdo con Juan Manuel Corredor, docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UDES, “la estrategia pretende fortalecer el vínculo entre la academia y el sector práctico, para que los estudiantes conozcan de cerca las dinámicas de los medios de comunicación y otros campos profesionales antes de iniciar sus prácticas.

Corredor menciona “A partir de los conocimientos adquiridos de estos estudiantes puedan empezar a aplicarlos en la vida real, es decir, en emisoras como Caracol Radio, en en prensa, en televisión, eh cine también podemos nosotros ejecutar algunas acciones, pero no esperando a que lleguen a a los espacios de práctica”.

La propuesta también contempla el desarrollo de proyectos de comunicación para el desarrollo y el cambio social, con los que los estudiantes podrán acercarse a las comunidades, identificar sus necesidades y generar contenidos que contribuyan a visibilizar sus realidades.

Asimismo, Corredor destacó la importancia del uso responsable de la inteligencia artificial en los procesos de formación. Según el docente, esta tecnología puede contribuir a optimizar tareas y apoyar el trabajo académico, siempre que se mantenga el pensamiento crítico y la capacidad humana de análisis.