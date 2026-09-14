Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

La tercera semana de septiembre, que comprende los días desde el lunes 14 hasta el viernes 18, trae consigo una agenda cargada de fútbol nacional e internacional.

En la Liga Colombiana, llega a su fin la décima jornada y Atlético Nacional juega uno de los partidos que tiene pendientes; en Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe va por otra hazaña en condición de visitante, esta vez frente al Vasco da Gama brasileño; en Copa Libertadores, Palmeiras de Jhon Arias y Flamengo de Jorge Carrascal van por la clasificación.

En cuanto al Viejo Continente, LaLiga y la Serie A avanzan con su calendario, mientras que por fin rodará el balón en la Europa League.

Calendario de la semana en el fútbol internacional

Lunes 14 de septiembre

Inter de Milán vs Udinese en Serie A - 1:45 PM (ESPN)

América de Cali vs Deportivo Pasto por Liga Colombiana - 8 PM (Win+)

Martes 15 de septiembre

Elche vs Real Madrid por LaLiga - 2:30 PM (DSports)

Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana - 5 PM (ESPN)

Sao Paulo vs Boca Juniors por Copa Sudamericana - 7:30 PM (DSports)

Miércoles 16 de septiembre

AC Milan vs Benfica por Europa League - 2 PM (ESPN 2)

FC Barcelona vs Racing de Santander por LaLiga - 2:30 PM (ESPN)

Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores - 5 PM (ESPN)

Internacional de Bogotá vs Nacional por Liga Colombiana - 6:20 PM (Win+)

Jueves 17 de septiembre

Juventus vs NEC por Europa League - 2 PM (ESPN)

Flamengo vs Independiente del Valle por Copa Libertadores - 7:30 PM (ESPN)

Viernes 18 de septiembre

Bayern Múnich vs Unión Berlín - 1:30 PM (ESPN)

Brentford vs Chelsea por Premier League - 2 PM (ESPN 2)