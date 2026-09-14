Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá
Se disputan torneos continentales como la Libertadores y la Sudamericana; además de ligas como Premier, Serie A, LaLiga y la nacional.
La tercera semana de septiembre, que comprende los días desde el lunes 14 hasta el viernes 18, trae consigo una agenda cargada de fútbol nacional e internacional.
En la Liga Colombiana, llega a su fin la décima jornada y Atlético Nacional juega uno de los partidos que tiene pendientes; en Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe va por otra hazaña en condición de visitante, esta vez frente al Vasco da Gama brasileño; en Copa Libertadores, Palmeiras de Jhon Arias y Flamengo de Jorge Carrascal van por la clasificación.
En cuanto al Viejo Continente, LaLiga y la Serie A avanzan con su calendario, mientras que por fin rodará el balón en la Europa League.
Calendario de la semana en el fútbol internacional
- Lunes 14 de septiembre
Inter de Milán vs Udinese en Serie A - 1:45 PM (ESPN)
América de Cali vs Deportivo Pasto por Liga Colombiana - 8 PM (Win+)
- Martes 15 de septiembre
Elche vs Real Madrid por LaLiga - 2:30 PM (DSports)
Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana - 5 PM (ESPN)
Sao Paulo vs Boca Juniors por Copa Sudamericana - 7:30 PM (DSports)
- Miércoles 16 de septiembre
AC Milan vs Benfica por Europa League - 2 PM (ESPN 2)
FC Barcelona vs Racing de Santander por LaLiga - 2:30 PM (ESPN)
Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores - 5 PM (ESPN)
Internacional de Bogotá vs Nacional por Liga Colombiana - 6:20 PM (Win+)
- Jueves 17 de septiembre
Juventus vs NEC por Europa League - 2 PM (ESPN)
Flamengo vs Independiente del Valle por Copa Libertadores - 7:30 PM (ESPN)
- Viernes 18 de septiembre
Bayern Múnich vs Unión Berlín - 1:30 PM (ESPN)
Brentford vs Chelsea por Premier League - 2 PM (ESPN 2)
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...