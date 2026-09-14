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14 sep 2026 Actualizado 19:54

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Fútbol

Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá

Se disputan torneos continentales como la Libertadores y la Sudamericana; además de ligas como Premier, Serie A, LaLiga y la nacional.

Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Calendario del fútbol internacional entre el 14 y 18 de septiembre: prográmese acá. (Photo by Andres Rot/Getty Images)
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La tercera semana de septiembre, que comprende los días desde el lunes 14 hasta el viernes 18, trae consigo una agenda cargada de fútbol nacional e internacional.

En la Liga Colombiana, llega a su fin la décima jornada y Atlético Nacional juega uno de los partidos que tiene pendientes; en Copa Sudamericana, Independiente Santa Fe va por otra hazaña en condición de visitante, esta vez frente al Vasco da Gama brasileño; en Copa Libertadores, Palmeiras de Jhon Arias y Flamengo de Jorge Carrascal van por la clasificación.

En cuanto al Viejo Continente, LaLiga y la Serie A avanzan con su calendario, mientras que por fin rodará el balón en la Europa League.

Calendario de la semana en el fútbol internacional

  • Lunes 14 de septiembre

Inter de Milán vs Udinese en Serie A - 1:45 PM (ESPN)

América de Cali vs Deportivo Pasto por Liga Colombiana - 8 PM (Win+)

  • Martes 15 de septiembre

Elche vs Real Madrid por LaLiga - 2:30 PM (DSports)

Vasco da Gama vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana - 5 PM (ESPN)

Sao Paulo vs Boca Juniors por Copa Sudamericana - 7:30 PM (DSports)

  • Miércoles 16 de septiembre

AC Milan vs Benfica por Europa League - 2 PM (ESPN 2)

FC Barcelona vs Racing de Santander por LaLiga - 2:30 PM (ESPN)

Liga de Quito vs Palmeiras por Copa Libertadores - 5 PM (ESPN)

Internacional de Bogotá vs Nacional por Liga Colombiana - 6:20 PM (Win+)

  • Jueves 17 de septiembre

Juventus vs NEC por Europa League - 2 PM (ESPN)

Flamengo vs Independiente del Valle por Copa Libertadores - 7:30 PM (ESPN)

  • Viernes 18 de septiembre

Bayern Múnich vs Unión Berlín - 1:30 PM (ESPN)

Brentford vs Chelsea por Premier League - 2 PM (ESPN 2)

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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