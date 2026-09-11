Nueva Fuerza de Tarea Urano se concentrará en centro logístico del ELN y corredor hacia el Catatumbo

La nueva Fuerza de Tarea Conjunta Urano concentrará sus operaciones en Aguachica, Cesar, zona identificada por inteligencia como un centro logístico del ELN desde donde esa guerrilla proyecta acciones criminales hacia distintos municipios del Cesar y Norte de Santander. La unidad tendrá componentes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y contará además con un puesto de mando en Valledupar, con el objetivo de recuperar la acción conjunta de la Fuerza Pública en esta región.

El despliegue tendrá como uno de sus ejes principales el corredor Tamalameque–Aguachica, donde las autoridades buscan afectar el robo de hidrocarburos y las estructuras criminales que se lucran de esa actividad. Parte del combustible hurtado en el sur del Cesar estaría siendo trasladado hacia el Catatumbo, donde sería utilizado para actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

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La Fuerza de Tarea Urano buscará entrar directamente sobre ese circuito logístico y criminal. Desde Aguachica, según la información conocida, estructuras del ELN ejercen influencia y proyectan acciones hacia Cesar y Norte de Santander, aprovechando corredores que también son utilizados para el movimiento de combustible hurtado, recursos y otros elementos necesarios para sostener sus actividades ilegales.

La nueva unidad tendrá una composición conjunta, con participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y retomará un esquema en el que diferentes capacidades operacionales, de inteligencia y seguridad actuarán bajo una misma coordinación. El puesto de mando en Valledupar permitirá ampliar ese control hacia otros puntos del departamento.

La estrategia también contempla un fortalecimiento tecnológico. Se destinarán recursos para instalar cámaras inteligentes con identificación biométrica y sistemas antidrones, con el propósito de vigilar corredores estratégicos, identificar movimientos de estructuras criminales y mejorar la respuesta frente al uso de aeronaves no tripuladas.

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El objetivo será golpear toda la cadena criminal vinculada al robo de hidrocarburos: desde quienes participan en la extracción y transporte ilegal del combustible hasta las estructuras que lo reciben y utilizan para alimentar otras economías ilícitas en el Catatumbo.

En el consejo de seguridad realizado en Aguachica participaron autoridades departamentales y municipales, más de ocho alcaldes, la cúpula militar y mandos policiales, con el propósito de coordinar acciones frente a las amenazas que afectan al sur del Cesar y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en los corredores que conectan esa región con Norte de Santander.

La apuesta con Urano será, en últimas, recuperar la conjuntez: que Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía actúen bajo una misma estrategia sobre Aguachica, el sur del Cesar y los corredores que conectan con el Catatumbo.

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