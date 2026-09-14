Policía retomó la seguridad en Guamalito: tras despliegue fue capturado explosivista del ELN

La Policía Nacional retomó la seguridad en el corregimiento de Guamalito, Norte de Santander, con el despliegue de 150 uniformados de comandos especiales, luego de los ataques registrados contra la Fuerza Pública y la afectación de la infraestructura policial en esta zona.

El despliegue fue liderado por el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del Servicio de Policía, quien llegó al corregimiento junto con las unidades especiales para reforzar los patrullajes, recuperar el control territorial y garantizar la presencia institucional mientras se adelantan las labores de reconstrucción de las instalaciones afectadas.

Según la Policía, los uniformados permanecerán en Guamalito para asegurar el sector y prevenir nuevos ataques, en coordinación con las Fuerzas Militares y demás autoridades que hacen presencia en esta zona de Norte de Santander.

En medio del despliegue fue capturado alias ‘Trompón’, señalado por las autoridades como presunto explosivista del ELN y operador de drones. De acuerdo con la información oficial, estaría relacionado con el manejo de estos dispositivos utilizados en diferentes atentados contra integrantes de la Fuerza Pública en el sector.

Durante la operación también fue incautado material explosivo que, según las autoridades, estaría en poder de esta estructura armada.

La Policía aseguró que continuará desplegando capacidades operativas y de inteligencia en Guamalito para mantener el control de la zona, fortalecer la seguridad de la población y evitar nuevas acciones contra la Fuerza Pública.