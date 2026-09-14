‘Niche’, muerto en operación militar, tenía orden de reclutar hombres para el Clan del Golfo

Alias ‘Niche’, señalado cabecilla de zona de la subestructura ‘Uldar Cardona Rueda’, de la estructura ‘Roberto Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo, murió durante una operación militar en zona rural de Caucasia, Antioquia. Según información conocida por Caracol Radio, llevaba cerca de siete años delinquiendo en el Bajo Cauca antioqueño y habría recibido la orden de aumentar el reclutamiento de menores de edad y adultos para fortalecer las filas de la organización y ejecutar acciones contra la población civil y la Fuerza Pública.

La instrucción habría sido impartida directamente por Elkin Posada Casarrubia, alias ‘Joaquín’ o ‘El Cura’, a quien recientemente le fue levantada la suspensión de la orden de captura. De acuerdo con la información de inteligencia, alias ‘Niche’ era uno de los encargados de liderar acciones criminales en el Bajo Cauca, entre ellas extorsiones, secuestros, homicidios, amenazas y constreñimientos contra la población civil.

En medio de esa orden de reclutamiento, siete personas fueron llevadas mediante engaños, amenazas y presiones hasta un paraje de Cuturú, zona rural de Caucasia. Tras recibir información sobre lo ocurrido, tropas de la Séptima División activaron capacidades de inteligencia humana y técnica, utilizaron drones con visión térmica y equipos de interceptación de comunicaciones por radioteléfono para ubicar el punto donde permanecían las víctimas.

Al llegar al sitio se produjo un combate en el que murió alias ‘Niche’ y fueron capturados tres de sus hombres de seguridad. Las siete personas fueron rescatadas. Además, fueron incautados cuatro fusiles, una pistola, munición de diferentes calibres, material de intendencia y equipos de comunicaciones.

Alias ‘Niche’ también era señalado de haber participado en la planeación y ejecución de un ataque contra un vehículo funerario ocurrido en abril de 2025 en la vereda Santillo, en Zaragoza, Antioquia, donde fue asesinado Rubén Darío Silva Palacio.

Asimismo, las autoridades lo vinculaban con las confrontaciones entre el Clan del Golfo y las disidencias en el corregimiento Puerto López, municipio de El Bagre, ocurridas en marzo de este año y en las que fueron asesinados dos civiles.