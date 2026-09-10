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Angustiante relato de mujer que sobrevivió al terremoto en el piso 12 del edificio Invico, Pereira

Un mes después de la tragedia que sacudió a Pereira tras el terremoto 7,4, Leidy Johana Yepes, quien trabajaba como empleada de servicios varios, narró cómo sobrevivió tras quedar atrapada durante horas en el colapsado piso 12 del edificio Invico, ubicado en el sector de la avenida Circunvalar de Pereira.

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La mañana del sismo, Leidy Johana se encontraba en el piso 15 del edificio, en el apartamento de su jefa. Su objetivo en ese momento era recoger cuatro tarros de suero para llevárselos a la clínica.

Sobre las 7:34 a. m., “empezó un terremoto horrible, o sea, se movía todo... la reacción mía fue salir corriendo por las escaleras abajo”, relató.

Al llegar al piso 12, se encontró en el marco de una puerta con su vecina Elizabeth. En cuestión de segundos, el piso colapsó y quedaron sepultadas bajo las placas del techo. “A la señora le quedaron las placas en las piernas... y a mí me cayó en la mitad de mi cuerpo”, recordó.

“Yo no, aquí ya ya aquí ya fue”. A pesar del dolor, intentó calmar a su vecina: “Doña Liz, ¿usted cómo está? ¿Cómo se encuentra?”. A lo que Elizabeth respondió: “Lady, mis piernas, mis piernas me duelen mucho”. Con determinación, Leidy Johana le aseguró: “Tranquila, tranquila, que aquí vamos a salir”.

El rescate con cuatro grúas: “la cuarta fue la que nos auxilió”

Relató que el apartamento comenzó a inundarse de agua. Por fortuna, pudo localizar su teléfono y llamar al padre de sus hijos: “En mi estado de WhatsApp empecé a colocar: “Auxilio, por favor, ayuda, que estoy atrapada en el piso 12 con doña Elizabeth”.

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El rescate no fue sencillo: se necesitaron cuatro grúas. Narró que la cuarta grúa logró extraerlas de los escombros.

“Yo agradezco a los socorristas que nos rescataron. Llegaron cuatro grúas; dos muy pequeñas no alcanzaron, la tercera sí alcanzó, pero se varó. La cuarta fue la que nos auxilió, que más o menos nos rescataron a las 3 de la tarde; a mí me sacaron como a las 3 y pedacito, 3:30 p.m.”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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