Encuentran muerto a un tigrillo en el antejardín de un edificio de Cabecera, en Bucaramanga

Un tigrillo apareció muerto el sábado en el antejardín de una vivienda de Cabecera del Llano, en Bucaramanga. El hallazgo tiene desconcertados a los residentes porque el felino no es propio de esta zona y nadie sabe cómo llegó hasta la calle 42 con carrera 38.

El tigrillo tenía lesiones internas

El animal fue recogido por la autoridad ambiental. El Grupo Élite Ambiental de la CDMB trasladó el cuerpo hasta su centro de atención de fauna silvestre, en la vereda Helechales de Floridablanca, para realizar la necropsia. El caso también fue reportado a la Policía de Carabineros.

Tenía lesiones internas. El tigrillo no presentaba heridas por arma de fuego ni por elementos cortopunzantes. El daño estaba dentro de su cuerpo, pero todavía no se ha informado oficialmente qué le causó la muerte.

La hipótesis es que pudo ser atropellado. También se cree que el felino habría permanecido en cautiverio antes de escapar. Tenía buena condición corporal y no mostraba señales de haber pasado hambre, dos elementos que hacen pensar que no llevaba mucho tiempo buscando alimento por su cuenta.

Por ahora, ambas posibilidades son hipótesis. La necropsia deberá determinar la causa de la muerte y las autoridades tendrán que establecer de dónde salió el animal.

Lo raro es el lugar del hallazgo. Aunque Bucaramanga tiene fauna silvestre en los cerros orientales, esta especie vive principalmente en territorios de clima cálido, como el Magdalena Medio. Su presencia en una vivienda de Cabecera no corresponde a su distribución habitual.

Los habitantes de la casa también dijeron que estaban sorprendidos. Aseguraron que desconocían la procedencia del animal y que avisaron a las autoridades después de encontrarlo sin vida en el antejardín.

El caso ocurre días después de la muerte de un tucán en Topocoro. El ave habría recibido un disparo tras ingresar a un predio privado. Ese hecho encendió las alertas entre las comunidades y los observadores de aves que trabajan en proyectos de conservación en la zona.