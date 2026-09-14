Más de 7.000 personas corrieron por la solidaridad en la carrera Cali Somos Todos 5K

Desde las primeras horas de este domingo, las calles del centro y norte de Cali se llenaron de corredores, familias y ciudadanos que participaron en la Carrera Cali Somos Todos 5K. Más de 7.000 personas recorrieron la ciudad en una jornada que tuvo como propósito rendir homenaje a las víctimas del terremoto y acompañar a las familias afectadas por la emergencia.

La salida estuvo ubicada en la Plazoleta Jairo Varela, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), mientras que la meta se instaló en el Monumento de la Solidaridad, sobre la Avenida Tercera Norte con Calle 34.

La competencia también marcó un momento especial para Cali, pues se convirtió en el primer evento deportivo masivo que se realiza en la ciudad después del terremoto del 10 de agosto. El recorrido permitió que los caleños regresaran a las calles para compartir alrededor del deporte y enviar un mensaje de unión en medio del proceso de recuperación.

El subsecretario de Fomento, Andrés Felipe Galindo, destacó precisamente el significado de la jornada:

“Esta es la carrera atlética que abre la programación de eventos masivos en Cali después del terremoto. Es muy importante porque 7.000 caleños nos encontramos en la calle para homenajear la solidaridad, hacer deporte, actividad física y recordarle a la gente que Cali es más fuerte en la adversidad y que se levanta firme. ¡Cali somos todos!

Más allá de la competencia, la carrera tuvo también un componente solidario. Los participantes pudieron aportar materiales de construcción para apoyar la recuperación de los hogares afectados por el sismo.

La ganadora de la rama femenina, Yuli Andrea Toro, fue una de las participantes que se sumó a esta iniciativa:

“El recorrido, todo lo de la carrera me pareció muy bonito, desde el momento en que lanzaron la entrega de pines con el incentivo de colaborar con materiales de construcción, de una, sin pensarlo hice la respectiva cola y llevé mi donación. Vivir una carrera como esta significa en estos momentos sembrar de nuevo esa conciencia para nuestra ciudad, para seguir apoyando a los ciudadanos a reconstruir sus hogares, a buscar nuevas oportunidades, a creer siempre en Dios, de que el amor de Dios se está viendo reflejado en toda la ciudadanía, con las acciones que hacemos”.

En lo deportivo, Yuli Andrea Toro fue la primera en cruzar la meta con un tiempo de 19 minutos y 58 segundos. El segundo lugar fue para Karen Gordillo, con 20:17, y el tercero para Carolina Márquez Sánchez, con 20:48.

En la rama masculina, Carlos Daniel Gómez se quedó con el primer lugar al registrar 15 minutos y 40 segundos.

El secretario del Deporte y la Recreación, Alexander Camacho, resaltó el carácter de la jornada y el mensaje que dejó la participación masiva:

“Qué emocionante ver este gentío, miles y miles y miles de personas recorriendo estos cinco kilómetros en una carrera que no es una carrera cualquiera, es una carrera homenaje a las víctimas, las personas que en un minuto y medio perdieron sus vidas, pero también de solidaridad con aquellos que perdieron un amigo, un familiar y su casa. Esto es Cali, esto es lo que quiere nuestro alcalde Alejandro Eder, unirnos para poder juntos sacar a Cali adelante y levantarnos por medio del deporte, porque Cali somos todos”.

Así, la Cali Somos Todos 5K combinó actividad física, homenaje y solidaridad y marcó el regreso de los eventos masivos a la ciudad después de la emergencia, con miles de personas compartiendo las calles bajo un mismo propósito.