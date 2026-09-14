Tres vallecaucanos suben al podio con Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Colombia se quedó con la medalla de plata en la final del 4x200 metros libre masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con un tiempo de 7:27.22, en una prueba que tuvo al Valle del Cauca como protagonista.

El equipo colombiano terminó por detrás de Brasil, ganador de la prueba con 7:22.39, mientras que Argentina completó el podio con 7:29.44.

En el relevo nacional estuvieron los vallecaucanos Sebastián Camacho, Juan Daniel García y Juan Manuel Morales, quienes aportaron a la segunda posición de Colombia en esta prueba.

Los nadadores destacaron el trabajo colectivo y la estrategia utilizada durante la competencia, en la que Brasil partía como favorito y Argentina aparecía como el principal rival por la medalla de plata.

“Fue una prueba, si le damos una palabra sería divertida. La gozamos mucho, fue una prueba bastante inteligente, bastante estratégica. Así que pues nada, estamos contentos, bastante felices y tranquilos con lo que hicimos.”

Los colombianos también resaltaron que cada integrante cumplió con el trabajo que se había propuesto antes de la competencia y que el resultado terminó dándoles la plata.

“Sabíamos que Brasil era el favorito. Nuestro rival para pelear la plata era Argentina. Lo teníamos al lado y cada uno hizo lo que tenía que hacer y esa medalla se tornó a favor de nosotros.”

Para los representantes del Valle Oro Puro, esta medalla también representa un impulso para el resto de la participación en Santa Fe 2026, donde todavía quedan tres días de competencia.

“Yo creo que es muy importante empezar con esta energía, una medalla de plata en este relevo que tan difícil para todos. Yo creo que esto nos motiva mucho para los tres días que nos faltan y a seguir dándolo a toda.”

El equipo colombiano celebró así su presencia en el podio suramericano y ahora se prepara para afrontar las siguientes finales de natación carreras en el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.