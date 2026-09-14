Contrabando por más de $6 mil millones fue descubierto en un contenedor en el Valle

Un cargamento de mercancía de procedencia extranjera, avaluado en más de $6 mil millones, fue descubierto en el interior de un contenedor durante un procedimiento de control aduanero realizado en Cali.

De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN, en la inspección fueron encontrados más de 19 mil pares de calzado y mil 500 elementos de oficina y útiles escolares.

Los uniformados hallaron inicialmente cajas que contenían elementos de oficina. Sin embargo, al avanzar con la revisión establecieron que la mayor parte de la mercancía correspondía a calzado.

Según las autoridades, la mercancía no contaba con los documentos que acreditaran su legal permanencia en el territorio nacional y sería enviada, distribuida y comercializada en el Valle del Cauca.

El cargamento fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades competentes para adelantar el procedimiento correspondiente.