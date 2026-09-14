Cuentas sin soporte por $17 millones empañan los estados financieros del Concejo de Tunja

En total, la auditoría reveló siete hallazgos administrativos, incluyendo uno con presunta incidencia disciplinaria por fallas en la contratación estatal.

Tunja

La Contraloría Municipal de Tunja puso bajo la lupa las finanzas del Concejo Municipal tras detectar irregularidades en sus registros contables por más de $17.206.805. El hallazgo administrativo de tipo financiero obligó al organismo de control a emitir una opinión con salvedades sobre los estados financieros de la corporación para la vigencia 2025.

De acuerdo con el Informe Final de Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados, la incoherencia se originó por la existencia de saldos en las cuentas por pagar (pasivos) y adeudos a favor de terceros que carecían de soportes documentales e idóneos que acreditaran la obligación real del gasto público.

Siete hallazgos administrativos y uno disciplinario

Este descuido contable forma parte de un paquete de siete hallazgos administrativos consolidados durante la auditoría fiscal al cabildo. Entre las anomalías detectadas por el equipo auditor destacan:

Incorrecciones financieras: Sobrestimación en el libro de pasivos y saldos no justificados.

Sobrestimación en el libro de pasivos y saldos no justificados. Fallas en transparencia contractual: Falta de soportes de pago, comprobantes de ejecución e informes de supervisión de contratos en la plataforma transaccional SECOP II.

Falta de soportes de pago, comprobantes de ejecución e informes de supervisión de contratos en la plataforma transaccional SECOP II. Investigación disciplinaria: Uno de los hallazgos en materia de contratación fue catalogado con presunta incidencia disciplinaria, por lo que la Contraloría procederá a compulsar copias ante las autoridades competentes para que evalúen la conducta de los funcionarios responsables.

Obligación de sanear los libros contables

Aunque el Concejo de Tunja obtuvo el fenecimiento de su cuenta fiscal gracias al cumplimiento de sus metas institucionales y a un control interno valorado como eficiente, la corporación no quedó exenta de correctivos.

El órgano de control notificó a la mesa directiva del Concejo que dispone de un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles para estructurar un Plan de Mejoramiento. Dicho plan exigirá una depuración contable inmediata para aclarar o castigar los saldos sin sustento en las cuentas por pagar y corregir los vacíos de información dentro de los procesos de contratación pública.