La Peña le dice “chao al barro” con nueva calle pavimentada entregada por la Gobernación

Los habitantes del corregimiento de La Peña, en Cicuco, dejaron atrás las calles cubiertas de barro, polvo y agua estancada con la entrega de una nueva vía pavimentada por parte de la Gobernación de Bolívar, a través del programa COMPI.

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La obra fue recibida por la comunidad en medio de una jornada de celebración, especialmente por los niños y jóvenes de la Institución Educativa La Peña, quienes durante las temporadas de lluvia tenían dificultades para llegar a clases debido a las condiciones de la vía.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó que el proyecto representa no solo una intervención de infraestructura, sino también el resultado de la organización y participación de los habitantes del corregimiento.

“Hoy no solo decimos chao al barro; hoy celebramos mucho más que una obra de infraestructura. Celebramos un logro de empoderamiento comunal”, manifestó el mandatario.

La lideresa comunitaria Nancy Correa resaltó que algunos habitantes inicialmente dudaron de que el proyecto pudiera hacerse realidad, pero el trabajo conjunto permitió concretarlo.

“Los que nos metimos en esto nos pusimos las diez y confiamos en que, si teníamos su respaldo y el acompañamiento del programa COMPI, esto sería una realidad. Hoy estamos pisando nuestra segunda calle pavimentada en el corregimiento”, expresó.

Correa resumió el significado de la obra para la comunidad con una frase que fue recibida con aplausos: “Ya no somos La Peña del olvido”.

La nueva vía fue construida en concreto rígido, tiene una longitud de 125 metros, 4,50 metros de ancho y 15 centímetros de espesor. También fueron construidos 250 metros lineales de andenes y bordillos, mejorando las condiciones de movilidad y seguridad.

La obra tuvo una inversión total de $177.345.209. De este monto, la Gobernación de Bolívar aportó $149.947.003, mientras que la comunidad contribuyó con $27.398.206.

Durante la entrega, Arana invitó a los habitantes a mantener la organización comunitaria y propuso priorizar una nueva calle para intervenirla bajo la misma dinámica de trabajo. La Gobernación, según explicó, continuará acompañando el proceso con nuevas bolsas de cemento.