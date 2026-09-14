El Ejército Nacional reforzó presencia en Arauca tras aparición del ELN en Betoyes
A través de redes sociales, han conocido videos e imágenes de presencia de integrantes del grupo criminal
Integrantes del ELN regresaron en las últimas horas a Betoyes, zona rural de Tame, Arauca, donde se movilizaron con maquinaria amarilla y terminaron de demoler lo que quedaba de la estación de Policía atacada a mediados de julio, hecho en el que fueron asesinados dos uniformados.
En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres armados recorriendo el centro poblado mientras maquinaria pesada avanza por el sector y derriba los restos de la infraestructura policial.
Tras estos hechos y ante la presencia de integrantes del ELN en varios puntos del departamento, el Ejército intensificó el despliegue de tropas y los puestos de control en Caño Limón, Flor Amarillo, Cravo Norte, Betoyes y Tame.
En este último municipio, unidades de la Brigada 18 también retiraron banderas alusivas al ELN instaladas cerca del terminal de transportes. Antes del retiro, un equipo EXDE realizó una inspección y descartó la presencia de artefactos explosivos improvisados.
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