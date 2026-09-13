ELN tiene en su poder conductor de ambulancia de Tibú

Norte de Santander

Un video que ha circulado en rede sociales revela que el ELN es el responsable del secuestro del conductor de una ambulancia del municipio de Tibú.

El plagio que ocurrió el pasado 10 de septiembre en la zona rural de ese municipio produjo preocupación frente a los hechos violentos contra la misión médica.

En el video el conductor Jayson Bonilla aparece con un chaleco de la Misión Médica y manifiesta las actividades ilegales que realizaba en la ambulancia al servicio del hospital de Tibú, “los servicios que yo le prestaba a la banda de las farc 33, bajarle paquetes en la ambulancia, dos o tres paquetes de vez en cuando”.

En el mismo, relata como fue su vinculación para esa actividad y como empezó el movimiento de drones en el vehículo “me trajeron a Cúcuta, me amenazaron, yo al principio les decía que no, me decían que les colaborara, me dijeron que iba a ganar bueno, empecé a bajarles cosas, hace como ocho meses, bajaba dos o tres paquetes, cada semana, cada dos semanas hacía dos viajes, el pago en Tibú, me pagaban en Cúcuta o acá cuando me consignaban un millón, seiscientos, setecientos...”

“Yo transportaba paquetes, nunca me quisieron decir que era, hasta que me agarraron, eran drones, a veces bajaba tres paquetes me decían que era delicado ...el destino de esos paquetes, yo los recogía en Cúcuta y ellos me recibían llegando al hospital” manifestó en su testimonio.

“Me siento arrepentido, pienso mucho en mis hijos, quiero otra oportunidad” finalmente exclamó.