“Hay que seguir remando y perseverar”: Juan Manuel Santos en defensa del Acuerdo de Paz
El expresidente Juan Manuel Santos se refirió en 6AM W al llamado que hizo a todos los colombianos para que se defienda el proceso de paz en Colombia.
“Hay que seguir remando y perseverar”: Juan Manuel Santos en defensa del Acuerdo de Paz
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...