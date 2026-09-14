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14 sep 2026 Actualizado 14:28

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“Hay que seguir remando y perseverar”: Juan Manuel Santos en defensa del Acuerdo de Paz

El expresidente Juan Manuel Santos se refirió en 6AM W al llamado que hizo a todos los colombianos para que se defienda el proceso de paz en Colombia.

“Hay que seguir remando y perseverar”: Juan Manuel Santos en defensa del Acuerdo de Paz

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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