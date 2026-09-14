Dos años de SATENA en Boyacá

Paipa

SATENA cumplió dos años de operaciones en el departamento de Boyacá, con el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa como punto de conexión aérea con Medellín. La aerolínea destacó el balance positivo de este periodo y aseguró que busca seguir fortaleciendo su presencia en el departamento.

La gerente de SATENA para Boyacá, Gloria Chaparro, señaló que la operación comenzó el 3 de septiembre de 2024 y que estos dos años han representado un proceso de aprendizaje y trabajo conjunto.

“Ha sido una experiencia muy positiva. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación para venir a celebrar nuestro segundo aniversario en Boyacá. Paipa y el Aeropuerto Juan José Rondón son los protagonistas de los vuelos de SATENA en el departamento”, afirmó.

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Chaparro recordó que la aerolínea inició operaciones con conexiones hacia Yopal, Bogotá y Medellín. Sin embargo, las dos primeras rutas fueron retiradas debido a la baja demanda.

“Inicialmente comenzamos con vuelos hacia Yopal, Bogotá y Medellín. En este momento solamente tenemos la ruta hacia Medellín. Los vuelos hacia Yopal y Bogotá, desafortunadamente, no fueron tomados por los boyacenses y nos tocó retirarlos”, explicó.

Actualmente, la conexión entre Paipa y Medellín se mantiene como la única ruta de SATENA desde Boyacá y, según la gerente, se ha logrado consolidar.

“La ruta hacia Medellín ha sido una ruta que se ha mantenido y que está muy fortalecida”, aseguró.

La operación comenzó con aeronaves ATR 42, con capacidad para 48 pasajeros. Actualmente, SATENA cuenta con tres frecuencias semanales entre Paipa y Medellín, los martes, jueves y domingos, mientras que los viernes en un Beechcraft de 19 pasajeros.

Chaparro insistió en que el comportamiento de la demanda será determinante para que la aerolínea pueda solicitar nuevas rutas desde el departamento.

“Dependemos de que llenemos los vuelos que tenemos actualmente. Si logramos ocuparlos al 100 %, podemos pedir la ruta que está ahí lista, que es hacia Bucaramanga”, indicó.

La gerente también mencionó la posibilidad de que en el futuro se habiliten conexiones hacia otros destinos, incluso con alternativas que permitan conectar a Boyacá con ciudades como Bogotá o Barranquilla a través de Bucaramanga.

“Quién quita que después podamos tener rutas como Bucaramanga-Bogotá o Bucaramanga-Barranquilla”, manifestó.

Frente a la posibilidad de establecer vuelos hacia la Costa Atlántica, Chaparro señaló que existe expectativa, aunque todavía no hay una decisión definitiva.

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“También se acaba de anunciar que podrían habilitarse vuelos hacia la Costa Atlántica. Estamos esperando que eso se concrete. No sabemos todavía qué pueda pasar, porque tendremos un nuevo presidente y habrá que esperar las decisiones que se tomen”, explicó.

La gerente reiteró que, por ahora, el llamado a los viajeros boyacenses es a utilizar la conexión existente con Medellín, ya que la ocupación de estos vuelos será fundamental para que SATENA pueda ampliar su oferta desde Paipa.

“Si logramos ocuparlos al 100% de ocupación, podemos pedir la ruta que están ahí en lista, Bucaramanga y Cali”, recalcó.

Además de la operación aérea, SATENA prepara una celebración por sus dos años de presencia en Boyacá, con actividades en el aeropuerto Juan José Rondón de Paipa.

La compañía también desarrolla, a través de su operadora turística Cumpliendo Sueños, una iniciativa para llevar a 34 personas de zonas rurales de Santa Rosa de Viterbo a Punta Cana, República Dominicana. Para este viaje, la Gobernación de Boyacá está apoyando a los beneficiarios con el trámite de sus pasaportes.

De esta manera, SATENA busca mantener su operación en Boyacá y, dependiendo de la respuesta de los usuarios, ampliar progresivamente las alternativas de conectividad aérea desde Paipa.