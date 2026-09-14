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14 sep 2026 Actualizado 18:12

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Por narcotráfico y transporte de droga a gran escala, caen cuatro disidentes Farc en Cali

Los capturados serían integrantes del Bloque Occidental y moverían drogas por corredores del Cauca, Cundinamarca y Quindío

Por narcotráfico y transporte de droga a gran escala, caen cuatro disidentes Farc en Cali

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Cuatro presuntos integrantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC fueron capturados en Cali, señalados de participar en una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes hacia el interior del país.

Los detenidos son conocidos con los alias de ‘El Viejo’, ‘Francisco’, ‘Camilo’ y ‘Trauma’, quienes, de acuerdo con la investigación adelantada por unidades de la Policía Antinarcóticos y la inteligencia militar, tendrían funciones relacionadas con el transporte y comercialización de droga.

La investigación, que se extendió desde el departamento del Quindío, permitió establecer que los cuatro presuntos integrantes dinamizarían el envío de grandes cantidades de estupefacientes utilizando vehículos de carga pesada, como una de las principales modalidades para movilizar la droga.

La actividad ilegal tendría incidencia en corredores viales de Cauca, Quindío y Cundinamarca, utilizados para trasladar las sustancias hacia diferentes zonas del país.

Los capturados serían parte del Bloque Occidental, estructura que agrupa a varios frentes de las disidencias, entre ellos los frentes Jaime Martínez, Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, con presencia en el suroccidente colombiano y bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, según la información de las autoridades.

Los cuatro deberán responder por los delitos de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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