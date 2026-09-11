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11 sep 2026 Actualizado 21:23

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Capturan a el ‘Cantante’, cabecilla del Clan del Golfo requerido con circular roja de Interpol

Las autoridades señalan que su captura golpea la estructura logística y de narcotráfico del Clan del Golfo en esta zona del país.

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Alias ‘Cantante’, señalado como coordinador del narcotráfico internacional de la subestructura ‘Efrén Vargas Gutiérrez’ del Clan del Golfo, fue capturado en zona rural de Acandí, Chocó, durante una operación conjunta de la Armada Nacional y la Policía.

La captura se produjo en el sector costero de la vereda Triganá, luego de labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar al señalado integrante de esa organización criminal. En el operativo participaron tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 16, unidades de reacción rápida de Guardacostas de Urabá y efectivos de la Policía Nacional, que realizaron el cierre del perímetro.

Alias ‘Cantante’ era requerido mediante notificación roja de Interpol y, de acuerdo con las investigaciones, estaría encargado de coordinar la salida de cargamentos de droga por rutas marítimas con destino a Centroamérica y Estados Unidos.

Las autoridades señalan que su captura golpea la estructura logística y de narcotráfico del Clan del Golfo en esta zona del país, especialmente las coordinaciones relacionadas con el envío de estupefacientes al exterior, una de las fuentes de financiación de la organización.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

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