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13 sep 2026 Actualizado 19:25

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Niños y jóvenes de Chapinero podrán formarse gratis en música: así pueden inscribirse

Las clases se realizarán en la Sede E de la Universidad Piloto de Colombia, ubicada en la calle 45A No. 9-77.

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia. Foto: Getty Images / skynesher

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La convocatoria está dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 17 años que tengan algún vínculo con Chapinero, ya sea porque viven, estudian o porque alguno de sus padres o acudientes reside, estudia o trabaja en la localidad. Los participantes podrán acceder a procesos de formación musical y, según su nivel, tener la posibilidad de integrar grupos de selección como coros infantiles y juveniles, orquestas de cuerdas, ensambles de vientos y percusión, Orff y cuerdas pulsadas.

Las familias interesadas en conocer más detalles y realizar el proceso de inscripción pueden hacerlo a través de la plataforma de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde encontrarán toda la información de la convocatoria y el formulario de registro.

Las clases se realizarán en la Sede E de la Universidad Piloto de Colombia, ubicada en la calle 45A No. 9-77. La formación tendrá lugar los lunes, martes y viernes, entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., de acuerdo con la organización de cada grupo.

Los lunes estarán destinados principalmente a los nuevos beneficiarios, mientras que los martes asistirán participantes vinculados desde el año anterior y el grupo de cuerdas pulsadas. Los viernes se reunirán beneficiarios nuevos y antiguos, además de los integrantes de este último grupo.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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