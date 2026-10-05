Cundinamarca lleva el cuidado a los territorios: unidades móviles llegarán a zonas rurales

¿Quién cuida a quienes cuidan? Con una estrategia que busca llevar los servicios hasta los territorios y generar tiempo de descanso y bienestar para las personas cuidadoras, Cundinamarca avanza en la primera fase de implementación de su Sistema Departamental del Cuidado (SDC).

La Unidad Móvil del Cuidado y Bienestar llegará inicialmente a municipios de las provincias de Rionegro, Magdalena Centro y Medina, territorios priorizados teniendo en cuenta factores como las brechas sociales y territoriales, el índice de pobreza multidimensional, la presencia de centros poblados rurales dispersos con dificultades de acceso, movilidad y el potencial de mujeres dedicadas a labores de cuidado.

El objetivo es acercar la oferta institucional a las comunidades y, al mismo tiempo, reconocer una realidad cotidiana: detrás del cuidado de niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas que requieren asistencia existen cuidadores y cuidadoras que destinan tiempo, esfuerzo y buena parte de su vida al bienestar de otros.

La Unidad Móvil busca precisamente brindar espacios temporales de descanso y recuperación, para que quienes ejercen labores de cuidado puedan disponer de tiempo propio y atender también su bienestar físico, mental, emocional y social.

“Vamos a iniciar desde la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Vamos con nuestra Unidad Móvil a recorrer la zona rural de Cundinamarca”, afirmó Betty Zorro, Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de Cundinamarca.

Reconocer, reducir y redistribuir

El Sistema Departamental del Cuidado plantea una transformación basada en las denominadas 3R del cuidado: reconocer, reducir y redistribuir.

Esto significa reconocer el trabajo que realizan las personas cuidadoras; avanzar en la reducción de las cargas y tiempos asociados al cuidado; y promover su redistribución entre hombres y mujeres, así como una mayor corresponsabilidad de las familias, la comunidad, las instituciones y otros actores de la sociedad.

El modelo busca, además, avanzar en el cierre de brechas y en la garantía de derechos de dos poblaciones que están en el centro del sistema: quienes cuidan y quienes requieren cuidado.

“Pero además una amplia oferta institucional, nos van a acompañar diversas secretarías que tienen que ver con el cuidado. Así es que recorreremos la zona urbana y la rural. Estaremos el día jueves -haciendo nuestro- gran lanzamiento en Yacopí, así es que únete a esta gran experiencia”, agregó Betty Zorro.

La acción humanitaria de La Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá

“La acción humanitaria comienza cuando reconocemos el sufrimiento, escuchamos las necesidades de las personas y actuamos para proteger su dignidad. Durante mucho tiempo, hemos hablado de quienes necesitan cuidado, pero no siempre hemos mirado a quienes, día tras día, sostienen la vida de otros, muchas veces a costa de su propio bienestar”, aseguró Erika Cardona Patiño, directora de Asuntos Humanitarios.

“Para la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá llegar a los territorios con las Unidades Móviles del Cuidado significa llevar la acción humanitaria allí donde las barreras geográficas, sociales y económicas dificultan el acceso a servicios esenciales. Significa comprender que detrás de cada persona cuidadora hay una historia, un esfuerzo silencioso y unas necesidades que también merecen ser atendidas”, agregó.

“Porque la humanidad no puede entenderse plenamente si cuidamos a unos mientras olvidamos a quienes los cuidan. Nuestra misión es estar cerca de las personas, especialmente allí donde las necesidades son mayores, para que nadie tenga que enfrentar en soledad la tarea de cuidar la vida”, puntualizó Erika Cardona Patiño.

Salud, educación y bienestar más cerca de las comunidades​

La estrategia territorial contempla servicios articulados alrededor de tres grandes componentes: salud, educación y atención psicosocial.

En salud se desarrollarán acciones relacionadas con cuidados básicos, primeros auxilios, hábitos de vida saludable, salud sexual y reproductiva y nutrición. El componente educativo contempla, entre otros, las Escuelas Cundinamarquesas del Cuidado, formación, alfabetización y herramientas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de las personas cuidadoras.

La atención psicosocial incorpora acciones especialmente relevantes para esta población, como manejo del tiempo y descanso, primeros auxilios psicológicos, resolución pacífica de conflictos y desarrollo de habilidades y autonomía.

La implementación territorial combinará Unidades Móviles Itinerantes, destinadas a llevar servicios de cuidado a zonas rurales de difícil acceso y movilidad, con Unidades Ancla del Cuidado, concebidas como espacios permanentes y sostenibles del Sistema Departamental del Cuidado.

La apuesta busca cambiar una lógica que durante años ha obligado a muchas comunidades rurales a desplazarse para encontrar atención: esta vez, los servicios de cuidado serán los que se acerquen a las personas.

Con esta primera fase, Cundinamarca busca sentar las bases de un sistema sostenible y permanente que permita avanzar hacia una distribución más equitativa de las labores de cuidado y reconocer algo esencial: cuidar es fundamental para la sociedad, pero quienes cuidan también tienen derecho a ser cuidados.