Hospital Universitario San Jorge de Pereira restringe atención a usuarios de la Nueva EPS

Pereira

Los afiliados de la Nueva EPS en Risaralda dejarán de recibir los servicios que venían siendo prestados por el Hospital Universitario San Jorge de Pereira. La institución tomó la decisión ante la falta de contratación y los incumplimientos que se vienen presentando en el pago de los servicios de salud.

La medida podría tener impacto sobre una población considerable, en Pereira y el área metropolitana se estiman alrededor de 110.000 usuarios afiliados a Nueva EPS que podrían verse afectados por la restricción de los servicios en el San Jorge.

La situación financiera entre ambas entidades llegó a un punto crítico. Con corte a septiembre, la Nueva EPS acumula una cartera superior a los $57.060 millones con el San Jorge, convirtiéndose en su principal deudor.

En septiembre, por ejemplo, el San Jorge radicó ante Nueva EPS una facturación por $7.498 millones, pero recibió aproximadamente $1.926 millones, es decir, apenas el 25,6 % de lo facturado.

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La diferencia es considerable frente al 90 % que, según el hospital, deberían estar girando las EPS a la red hospitalaria en el marco de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional durante la emergencia económica y social.

El gerente del Hospital San Jorge, Javier Alejandro Gaviria Murillo, aseguró que la situación también está marcada por la falta de definición contractual con Nueva EPS.

“Esta situación nos ha obligado a restringir de manera total todos los servicios a los usuarios de la Nueva EPS”, anunció.

Para octubre, el panorama tampoco muestra una recuperación en el flujo de recursos. De acuerdo con el hospital, los recursos postulados por la EPS ni siquiera representarían el 25 % de la facturación radicada.

La decisión genera especial preocupación por el número de usuarios que pertenecen a Nueva EPS y que requieren servicios en el principal hospital público de alta complejidad de Risaralda.

Ante este escenario, las directivas del San Jorge hicieron un llamado urgente a Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para intervenir y buscar una salida que permita normalizar los pagos y, con ello, restablecer la prestación de los servicios.