Persiste la falta de agua en Puerto Caldas: alrededor de 500 familias continúan afectadas

Pereira

Alrededor de mil personas del corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira, continúan afectadas por los problemas en el suministro de agua que persisten desde el pasado 22 de septiembre. Mientras se ejecuta una intervención especializada en el pozo profundo que abastece esta localidad, la comunidad sigue recibiendo agua mediante carrotanques y otros sistemas alternos.

El problema comenzó cuando la motobomba encargada de impulsar el agua se desprendió de la tubería y cayó al fondo del pozo, a unos 65 metros de profundidad. Inicialmente se intentó recuperar el equipo, pero durante los trabajos se encontró que la tubería que lo sostenía estaba fracturada y presentaba un avanzado deterioro.

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Una inspección posterior determinó que no era suficiente realizar reparaciones parciales. La solución requiere reemplazar completamente cerca de 60 metros de tubería de acero, además de instalar otra motobomba, equipo que Aguas y Aguas asegura tener disponible.

Para la intervención fueron adquiridos diez tramos de tubería que llegaron desde Bogotá a Pereira y actualmente están siendo preparados en un taller especializado antes de su instalación.

Si los trabajos avanzan de acuerdo con lo previsto, Aguas y Aguas estima que la normalización gradual del servicio podría comenzar a partir de las 8:00 de la noche del jueves 8 de octubre.

Mientras esto ocurre, el abastecimiento continúa mediante carrotanques. Hasta el último balance se habían realizado 238 viajes y suministrado 2.676 metros cúbicos de agua a diferentes sectores de Puerto Caldas.

La contingencia también ha requerido apoyo de organismos de gestión del riesgo, bomberos y empresas de servicios públicos de otras ciudades.

Además, Emcartago facilitará una interconexión desde su sistema de acueducto hacia Puerto Caldas, en el sector del puente sobre el río La Vieja. Esta alternativa permitirá suministrar agua entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana, principalmente para el sector de San Isidro, sin afectar la operación del acueducto de Cartago.

Sin embargo, y pese a las soluciones externas, la comunidad salió en las últimas horas a la vía entre Pereira y Cartago a protestar y a pedir una solución definitiva, pues son muy recurrentes las veces en las que el corregimiento se ve afectado sin tener suministro de agua, de hecho, indican que algunos sectores de manera permanente sufren con cortes del servicio e incluso varias zonas no tienen suministro del líquido las 24 horas del día.

Después de casi dos semanas de afectaciones, la expectativa de las cerca de 500 familias está puesta ahora en que los trabajos permitan recuperar progresivamente el suministro a partir del próximo jueves.