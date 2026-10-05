Zonas de pico y placa en Pereira 2026: Vías exentas, municipios cercanos con restricción y más

Desde el pasado lunes 28 de septiembre Pereira regresó al esquema tradicional de pico y placa, esto después de las medidas extraordinarias implementadas tras la emergencia. La restricción volvió a aplicarse con dos dígitos por día, de lunes a viernes, tanto para vehículos particulares como para motocicletas.

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La decisión responde a las condiciones actuales de movilidad y a las solicitudes realizadas por diferentes sectores de la ciudad, que han planteado la necesidad de avanzar progresivamente hacia la normalidad. Según el Instituto de Movilidad, el cambio también busca facilitar los desplazamientos y contribuir a la recuperación de las actividades comerciales y productivas.

¿Cómo funciona la restricción del Pico y Placa?

La restricción para vehículos particulares se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tendrá en cuenta el primer dígito:

Vehículos particulares con el último dígito:

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

Motocicletas con el primer dígito:

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

¿Cuáles son las vías exentas?

Cabe destacar que el Pico y Placa en Pereira aplica en todo el perímetro urbano del municipio, abarcando las avenidas y el área metropolitana delimitada por las autoridades de tránsito, exceptuando vías departamentales, nacionales y concesionadas.

Las siguientes rutas no tienen restricción de pico y placa en ninguno de sus sentidos:

Concesión Autopistas del Café

Variante Condina

Variante La Romelia – El Pollo

Tramo El Tigre – Cerritos

Vía departamental Marsella – Turín

Intersección glorieta San Joaquín – vía Alcalá (vía departamental)

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Municipios cercanos con restricción de pico y placa:

Dosquebradas: Opera en coordinación metropolitana con el mismo horario tradicional que va de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. y la misma rotación de dígitos por placa. Las vías nacionales como la Avenida Simón Bolívar, la Avenida del Ferrocarril o la vía La Romelia - El Pollo suelen estar excluidas de la medida en tramos específicos de conexión.

Pico y placa los fines de semana:

De acuerdo con el esquema informado, el pico y placa en Pereira no aplica los sábados, domingos, ni días festivos.

Las autoridades pidieron a los conductores reducir la velocidad en las zonas intervenidas, respetar la señalización y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

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