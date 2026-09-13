“Vamos a darles a mil emprendedores un capital semilla”: Christian Daes anuncia apoyo al Chocó
El empresario aseguró que también aportarán recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas y acompañarán a las familias damnificadas.
El empresario barranquillero Christian Daes anunció que, tras el encuentro de empresarios con el presidente Abelardo de la Espriella, se destinarán recursos para apoyar a mil emprendedores del Chocó mediante capital semilla para iniciar o fortalecer sus negocios.
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“Vamos a darles a mil emprendedores un capital semilla para que puedan emprender”, afirmó Christian Daes.
Recursos para reconstruir viviendas
Daes también anunció que se sumarán esfuerzos para contribuir a la reconstrucción de viviendas afectadas en el departamento, con recursos dirigidos a las familias que perdieron sus hogares.
“Además de eso, vamos a ayudar en la reconstrucción del Chocó, invirtiendo los recursos en las viviendas que se cayeron”, señaló el empresario.
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Acompañamiento a las comunidades
El empresario destacó que el propósito es mantener un acompañamiento directo a las comunidades y contribuir a la recuperación del departamento, tanto con apoyo a los emprendimientos como con inversiones destinadas a las familias damnificadas.
“Vamos a estar presentes en asegurarnos”, agregó Daes, al reiterar el compromiso del sector empresarial con la recuperación del Chocó.