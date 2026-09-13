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13 sep 2026 Actualizado 15:01

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Barranquilla

“Vamos a darles a mil emprendedores un capital semilla”: Christian Daes anuncia apoyo al Chocó

El empresario aseguró que también aportarán recursos para la reconstrucción de viviendas afectadas y acompañarán a las familias damnificadas.

Empresario Christian Daes.

Empresario Christian Daes. / Cortesía

Empresario Christian Daes.

Valentina Utria

Barranquilla
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El empresario barranquillero Christian Daes anunció que, tras el encuentro de empresarios con el presidente Abelardo de la Espriella, se destinarán recursos para apoyar a mil emprendedores del Chocó mediante capital semilla para iniciar o fortalecer sus negocios.

Vamos a darles a mil emprendedores un capital semilla para que puedan emprender”, afirmó Christian Daes.

Recursos para reconstruir viviendas

Daes también anunció que se sumarán esfuerzos para contribuir a la reconstrucción de viviendas afectadas en el departamento, con recursos dirigidos a las familias que perdieron sus hogares.

Además de eso, vamos a ayudar en la reconstrucción del Chocó, invirtiendo los recursos en las viviendas que se cayeron”, señaló el empresario.

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Acompañamiento a las comunidades

El empresario destacó que el propósito es mantener un acompañamiento directo a las comunidades y contribuir a la recuperación del departamento, tanto con apoyo a los emprendimientos como con inversiones destinadas a las familias damnificadas.

Vamos a estar presentes en asegurarnos”, agregó Daes, al reiterar el compromiso del sector empresarial con la recuperación del Chocó.

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