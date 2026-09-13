Barranquilla y cuatro municipios del Atlántico permanecen en alerta roja por incendios

Barranquilla y los municipios de Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad permanecen en alerta roja por incendios forestales, de acuerdo con el Ideam.

El organismo meteorológico advierte que las altas temperaturas y las condiciones secas que se presentan en el departamento favorecen la aparición y propagación de incendios, por lo que hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención.

“En la región Caribe tenemos nueve municipios en alerta roja por incendios. Están distribuidos entre los departamentos de La Guajira y Magdalena: en La Guajira tenemos a Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia; mientras que en Magdalena está Sitionuevo. Además, en el Atlántico tenemos alerta roja en Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad”, explicó Leonardo Ruales, meteorólogo del Ideam.

Preocupación por la calidad del aire

A esta situación se suma la preocupación por la calidad del aire en el Atlántico, especialmente por los incendios registrados en el Parque Isla Salamanca, en Sitionuevo, Magdalena, cuyos efectos pueden impactar a zonas del área metropolitana de Barranquilla.

Llamado a prevenir incendios

El Ideam recomendó mantenerse atentos a los reportes oficiales y evitar acciones que puedan generar incendios en medio de las actuales condiciones climáticas.

También pidió tener especial cuidado con residuos como vidrios, botellas y colillas de cigarrillo, elementos que, bajo las condiciones de altas temperaturas y sequedad, pueden convertirse en fuentes de ignición y desencadenar conflagraciones.