Capturaron a dos hombres que escondían un carro robado en parqueadero de Bosa

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres que se encontraban en un parqueadero de la localidad de Bosa, donde presuntamente ocultaban un vehículo que había sido hurtado minutos antes.

De acuerdo con las autoridades, el carro fue robado luego de que un hombre intimidara con un arma de fuego a la víctima. Tras cometer el hurto, el delincuente dejó el vehículo en un parqueadero de Bosa.

Gracias a las cámaras de seguridad, la Policía logró mantener recuperarlo antes de que fuera trasladado del lugar. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron que el sistema de encendido y varios cables del vehículo habían sido cortados.

Las autoridades confirman que los capturados registran antecedentes por hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Un juez les impuso medida de aseguramiento y actualmente permanecen privados de la libertad.