Joven fue arrastrada por fuerte corriente en playa de Puerto Colombia: esto se sabe

Salvavidas en labores en las playas de Puerto Colombia./ Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

Una emergencia se registró este domingo 13 de septiembre en las playas de Puerto Colombia, luego de que una joven fuera arrastrada por la fuerte corriente mientras se encontraba en el agua junto a un grupo de personas en el sector de la Plaza.

El hecho ocurrió entre las 5:30 y 6:00 de la mañana. Según explicó Linda Goegana, coordinadora operativa del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, la rápida reacción de un mesero de la zona permitió extraer a la joven del mar y brindarle los primeros auxilios.

“La persona fue sacada por un mesero del sector, posteriormente fue trasladada al Hospital de Puerto Colombia y debido a la complejidad de su estado fue remitida a Barranquilla para recibir atención especializada”, indicó Linda Goegana.

Llamado a bañistas

Ante esta situación, el Cuerpo de Salvavidas y las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes para respetar las recomendaciones de seguridad en las playas, especialmente durante horarios en los que no hay presencia del personal de rescate.

Recordaron que el servicio de salvamento opera de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y que esta zona es considerada de riesgo por las condiciones del mar. Además, recomendaron realizar el baño seguro aproximadamente 20 metros alejados de las piedras, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los bañistas.