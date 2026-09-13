Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 sep 2026 Actualizado 18:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Joven fue arrastrada por fuerte corriente en playa de Puerto Colombia: esto se sabe

La emergencia ocurrió en la mañana de este domingo en el sector de la Plaza.

Salvavidas en labores en las playas de Puerto Colombia./ Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

Salvavidas en labores en las playas de Puerto Colombia./ Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

Salvavidas en labores en las playas de Puerto Colombia./ Foto: Alcaldía de Puerto Colombia

Valentina Utria

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Una emergencia se registró este domingo 13 de septiembre en las playas de Puerto Colombia, luego de que una joven fuera arrastrada por la fuerte corriente mientras se encontraba en el agua junto a un grupo de personas en el sector de la Plaza.

El hecho ocurrió entre las 5:30 y 6:00 de la mañana. Según explicó Linda Goegana, coordinadora operativa del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, la rápida reacción de un mesero de la zona permitió extraer a la joven del mar y brindarle los primeros auxilios.

La persona fue sacada por un mesero del sector, posteriormente fue trasladada al Hospital de Puerto Colombia y debido a la complejidad de su estado fue remitida a Barranquilla para recibir atención especializada”, indicó Linda Goegana.

Más información

Llamado a bañistas

Ante esta situación, el Cuerpo de Salvavidas y las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes para respetar las recomendaciones de seguridad en las playas, especialmente durante horarios en los que no hay presencia del personal de rescate.

Recordaron que el servicio de salvamento opera de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y que esta zona es considerada de riesgo por las condiciones del mar. Además, recomendaron realizar el baño seguro aproximadamente 20 metros alejados de las piedras, para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida de los bañistas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado