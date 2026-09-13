David Alonso remonta en San Marino y asciende en el campeonato de Moto2: Así quedó la clasificación

David Alonso durante su participación en el Gran Premio de San Marino. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images) / Gold & Goose Photography

David Alonso logró sacudirse este domingo y cerrar de una mejor manera el Gran Premio de San Marino, cuya carrera se celebró este domingo en el Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Alonso fue víctima de un fuerte accidente sufrido este sábado, luego de ser impactado por el español Alberto Ferrández, responsable del choque y que terminó relegando al corredor del Aspar Team al puesto 17 de la grilla de partida.

Ya en la carrera, David Alonso tuvo una buena presentación, remontando ocho posiciones y cruzando la línea de meta en la novena posición, actuación que le permitió sumar 7 puntos y ascender una casilla en el campeonato mundial de Moto2.

El ganador de la jornada fue el líder del campeonato, el español Manuel González, quien tomó una nueva distancia en su lucha por el título. La segunda posición fue para el nerlandés Collin Veijer; mientras que el podio lo completó el belga Barry Baltus.

¿Cómo la clasificación de Moto2?

El campeonato mundial de Moto2 es liderado por el español Manuel González con 232.5 puntos. En el segundo lugar se encuentra el también español Izan Guevara con 185 puntos; mientras que el podio lo completa otro español, Iván Ortolá, con 157.5 puntos.

El noveno lugar de David Alonso conseguido en el Gran Premio de San Marino le permitió ascender una casilla, al quinto lugar, y superar a su compañero de equipo, el español Daniel Holgado. Alonso llegó a 139 puntos; mientras que Holgado se quedó con 137 unidades.

¿Cuándo será la próxima carrera?

El próximo fin de semana volverán las emociones en la Moto2, con el Gran Premio de Austria, el cual se celebrará del 18 al 20 de septiembre en el circuito Red Bull Ring.