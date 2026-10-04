Clásicos en cuartos de final de la Copa Colombia 2026: Así quedaron tras eliminación de Millonarios

Quedaron definidos siete de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Colombia. Barranquilla se quedó con su tiquete en el estadio Romelo Martínez, luego de vencer a Millonarios y dar una nueva sorpresa, empatando 1-1 e imponiéndose 5-4 en la definición desde el punto penalti.

Solo falta por conocerse el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Colombia, el cual se decidirá del duelo de bogotanos entre Santa Fe y Fortaleza, serie que por ahora cuenta con sede incierta, puesto que el estadio El Campín no se encuentra disponible para que el Cardenal haga las veces de local.

Vale la pena recordar que esta fase de la competencia seguirán disputándose enfrentamientos a un solo juego, donde los equipos mejor ubicados de la Reclasificación harán las veces de local. En el caso de Barranquilla, único equipo de segunda división, jugará en casa por reglamento.

¿Cómo van los cuartos de final de la Copa Colombia?

Con la clasificación de Barranquilla, queda definido el rival del América de Cali. La serie se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

El ganador de esta llave se estará enfrentando a semifinales al ganador del duelo entre Internacional de Bogotá y Llaneros, dicho compromiso se jugará en el estadio Metropolitano de Techo de la capital del país.

Por su parte, el partido más atractivo de esta instancia es sin duda el clásico antioqueño que estarán disputando Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. El euqipo Verdolaga hará las veces de local en esta serie.

El ganador de esta instancia se medirá al ganador del enfrentamiento entre Once Caldas y su rival, ya sea Santa Fe o Fortaleza. Si clasifica Santa Fe, la serie de cuartos será en Bogotá; si es Fortaleza, se jugará en Manizales.