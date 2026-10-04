Alberto Gamero tras eliminación de Millonarios de Copa: “Hoy todos hicimos el rídiculo”

Millonarios se despidió de la Copa Colombia en los octavos de final, luego de perder ante Barranquilla, colero en la tabla del descenso. El juego terminó empatado 1-1 en los 90 minutos y en la definición desde el punto penalti se impuso el local 5-4.

Alberto Gamero no ocultó su tristeza por lo sucedido y calificó la eliminación como un “ridículo” de todo el plantel y cuerpo técnico. El samario ofreció disculpas a los hinchas, directivos y periodistas que cubren al equipo.

“Hacer balance de este partido, es, como dice uno, hacer el rídulo que hoy hicimos todos. Venir aquí es a pedir disculpas con nuestra gente, disculpas con nuestra directiva, disculpas con nuestros periodistas. Nosotros sabemos que hoy hicimos, en el fútbol, algo que no debería pasar”, comentó inicialmente Gamero.

El entrenador samario añadió: “Hablo de mi equipo, Millonarios, me gusta hablar de mi equipo, hoy, si Barranquilla clasificó, fue porque hizo algo mejor que nosotros. Que lo botamos, que no lo botamos, que no fue penalti, no señor, hoy Barraquilla hizo algo mejor que nosotros y yo tengo que evaluar bien lo que fue este partido. Tenemos que sentarnos bien lo que fue este partido, hoy no era el Millonarios que yo traje, encontramos un Barranquilla que hizo mejor las cosas que nosotros”.

“Yo, por lo menos, estoy muy golpeado, sé que los jugadores van a estarlo también, pero estoy muy golpeado, no por el equipo que me eliminó, sino porque yo quedé eliminado. El que me eliminó también hizo méritos para clasificar. Evaluar, es triste, pero esto sigue. No vamos a parar aquí, error grande no clasificar, pero esto sigue para nosotros”, concluyó al respecto.

Gamero también aseguró que, tras este partido, siente que se han distanciado de lo que él quiere conseguir con Millonarios y su estilo de juego, por lo que tendrán que evaluar lo sucedido.

“Si nos estábamos acercando al Millonarios que yo quiero, hoy nos distanciamos. Hoy fue un equipo partido, un equipo que ataca, pero no defiende. Hoy fue el partido que más nos alejamos de lo que veníamos haciendo. Lo viví, lo miré y lo voy a evaluar mejor. Veníamos haciendo cosas buenas o mejorando cosas, creo que el equipo se distanció de lo que veníamos haciendo”, mencionó.

Barranquilla se estará enfrentando ahora en cuartos de final al América de Cali, con una serie que se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.