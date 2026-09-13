Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 sep 2026 Actualizado 13:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Capturan a hombre señalado de agredir con arma cortopunzante a adulto mayor en Bogotá

La víctima tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 31 años señalado de agredir con un arma cortopunzante a un adulto mayor de 61 años en el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo.

Según las autoridades, el hombre habría lesionado a la víctima durante el altercado. El adulto mayor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el señalado agresor fue detenido por uniformados que atendieron el caso.

El capturado, quien al parecer sería hincha de un equipo de fútbol, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de lesiones personales.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado