Capturan a hombre señalado de agredir con arma cortopunzante a adulto mayor en Bogotá
La víctima tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica
La Policía de Bogotá capturó a un hombre de 31 años señalado de agredir con un arma cortopunzante a un adulto mayor de 61 años en el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo.
Según las autoridades, el hombre habría lesionado a la víctima durante el altercado. El adulto mayor tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que el señalado agresor fue detenido por uniformados que atendieron el caso.
El capturado, quien al parecer sería hincha de un equipo de fútbol, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de lesiones personales.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...