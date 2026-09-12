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13 sep 2026 Actualizado 00:44

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Fue capturado presunto expendedor de drogas que llevaba 180 dosis de bazuco en TransMilenio

Durante labores de registro y control en la Avenida Caracas, la Policía capturó a un hombre que llevaba alta dosis de bazuco

Fue capturado presunto expendedor de drogas que llevaba 180 dosis de bazuco en TransMilenio

Fue capturado presunto expendedor de drogas que llevaba 180 dosis de bazuco en TransMilenio

Fue capturado presunto expendedor de drogas que llevaba 180 dosis de bazuco en TransMilenio

Macgerly Pulido Montalvo

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El operativo de la Policía de Bogotá se realizó durante las labores de registro y control a las 11 troncales de TransMilenio sobre la Avenida Caracas. Mientras que la unidad de policías patrullaban la zona, observaron a un ciudadano que al notar la presencia de la autoridad tomó una actitud evasiva e intentó ocultar un bolso.

El hombre fue requisado y le encontraron 180 dosis de bazuco en el bolso. Como resultado de las acciones preventivas realizadas por el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá, el detenido y la droga incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En lo que va del 2026, la Policía de Bogotá ha incrementado en un 19% las incautaciones de sustancias psicoactivas como el bazuco, con un total de 296 kilogramos frente al mismo periodo de 2025.

Se recuerda a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123.

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