Fue capturado presunto expendedor de drogas que llevaba 180 dosis de bazuco en TransMilenio

Bogotá

El operativo de la Policía de Bogotá se realizó durante las labores de registro y control a las 11 troncales de TransMilenio sobre la Avenida Caracas. Mientras que la unidad de policías patrullaban la zona, observaron a un ciudadano que al notar la presencia de la autoridad tomó una actitud evasiva e intentó ocultar un bolso.

El hombre fue requisado y le encontraron 180 dosis de bazuco en el bolso. Como resultado de las acciones preventivas realizadas por el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio de la Policía de Bogotá, el detenido y la droga incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En lo que va del 2026, la Policía de Bogotá ha incrementado en un 19% las incautaciones de sustancias psicoactivas como el bazuco, con un total de 296 kilogramos frente al mismo periodo de 2025.

Se recuerda a la ciudadanía que puede denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea de Emergencias 123.

Le puede interesar: Operativo entre Colombia y Estados Unidos logra la incautación de más de 2 toneladas de cocaína