Cae presunta banda que distribuía insumos para la fabricación de explosivos

Los presuntos integrantes de una red que se dedicaría a la comercialización y distribución ilegal de insumos utilizados para la fabricación de explosivos. Foto: Fiscalía.

JUDICIAL

La Fiscalía imputó cargos a seis presuntos integrantes de una organización que fabricaba explosivos en Cundinamarca, Antioquia y Nariño. De acuerdo con las pesquisas del ente acusador, los hoy capturados eran los encargados de obtener, comercializar y distribuir el material ilegal.

Las capturas se hicieron efectivas durante un operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Dijin de la Policía en los municipios de Sonsón y Medellín (Antioquia); Lenguazaque, Guachetá, Pacho y Ubaté (Cundinamarca).

En el procedimiento fueron incautados 17.500 detonadores y estopines, cerca de 1.500 metros de cordón detonante o mecha de seguridad y 75 kilogramos de clorato de potasio, entre otros elementos químicos.

¿Quiénes son los capturados?

Se trata de Mauricio Cuervo Saavedra, quien sería el articulador de la estructura y el encargado de acordar cantidades, precios y pagos, además de definir las distintas formas de distribución de los explosivos.

Diego Norbay Áviles Meneses, señalado como el intermediario en el entramado criminal y el responsable del traslado de materiales desde Ipiales (Nariño) hacia el centro del país.

Edwin Jair Porras Vásquez, alias ‘Simón’, presunto encargado de gestionar la devolución de los insumos que eran incautados.

A estas personas les imputaron los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego. Ninguno de los seis capturados aceptó los cargos.

También fueron detenidos Jonathan Jesús Molina Castillo, implicado en la recepción y distribución de los elementos con la apariencia de productos agrícolas; Eduardo Cortés Hernández, alias ‘Chivito’, involucrado en labores de negociación y acopio en Ubaté; y José Jair Arévalo Valladales, alias ‘Paisa’, presunto proveedor mayorista.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas de fuego. Los cargos no fueron aceptados.