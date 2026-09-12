“El camino es claro, acudir ante las autoridades competentes”: MinJusticia a ‘Pinocho’

JUDICIAL

El ministerio de Justicia respondió al jefe criminal Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, que solo tiene que acudir ante las autoridades competentes para entregarse.

Acatando la orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el ministerio de Justicia, a través de un comunicado, le dijo al jefe criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, alias ‘Pinocho’, que el camino es claro: “acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”.

Reiteró el Ministerio de Justicia que no habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley.

“El Gobierno nacional mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos”.

‘Pinocho’ dijo en entrevista con la revista Semana que está dispuesto a entregarse y solicitó al Gobierno nacional plantear ante el Congreso de la República una ley de sometimiento.

El jefe de Estado, vía red social X, ordenó a los ministerios de Defensa y Justicia que, en un plazo de una semana, se coordine el sometimiento de ese criminal. Si no se entrega, será neutralizado.