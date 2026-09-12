Capturaron a dos hombres que lanzaban droga a cárcel de mediana seguridad Peñas Blancas en Quindío

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Armenia

En el Quindío, la Policía capturó a dos hombres que desde la calle lanzaban droga a uno de los patios de la cárcel de medida seguridad Peñas Blancas

La Policía Quindío en desarrollo de actividades de apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana, así como de intervención en puntos estratégicos del municipio de Calarcá, a través de uniformados del Grupo de Reacción Motorizada logra la captura en flagrancia de dos hombres de 27 y 33 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los hechos se registraron en la variante sur, kilómetro 1, vía Calarcá-Barcelona, en inmediaciones de la cárcel Peñas Blancas, mientras uniformados adelantaban planes de control y vigilancia por los alrededores del lugar, observaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y lanzaban objetos hacia el interior del establecimiento penitenciario.

En cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que los dos hombres en motocicleta se detienen justo a las afueras de la penitenciaria y uno de ellos desciende y comienza a lanzar la droga por encima del muro y luego huyen.

Cortesía Policía, Quindío

El comandante de la Policía, coronel Gustavo Morales explicó “De manera inmediata, los policías procedieron a interceptarlos y practicarles un registro a persona. Durante el procedimiento fue hallado un bolso tipo morral de color verde que contenía cinco paquetes forrados en plástico y al verificar su contenido, se encontraron cuatro paquetes con marihuana, una pelota envuelta en cinta negra que contenía bazuco y una pelota envuelta en cinta transparente que contenía cocaína. Asimismo, fue incautado un teléfono celular”

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en turno, autoridad encargada de adelantar el proceso judicial correspondiente.

No es la primera vea que esta modalidad es utilizada por delincuentes en la penitenciaria Peñas Blancas de en Calarcá, Quindío, teniendo cuenta que los muros de la cárcel esta sobre una de las vías más transitadas de la región ya que es el paso entre el centro y el suroccidente del país, hacia el túnel de la línea y conexión hacia el Valle del Cauca.