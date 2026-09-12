Una iglesia católica de más de 100 años de historia tendrá que ser demolida en el Quindío

Armenia

Una iglesia de 100 años de tradición será demolida en el municipio de Montenegro en el Quindío debido a los daños estructurales provocados por el terremoto.

La noticia fue confirmada por el obispo de la Diócesis de Armenia, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez que, a través de un video y acompañado de los sacerdotes, e ingenieros expertos dieron a conocer la decisión final sobre el templo San José del municipio de Montenegro Quindío que será demolido.

El jerarca de la iglesia católica así lo anunció “como padre y pastor de esta diócesis de Armenia, hoy en nombre de la comunidad San José de Montenegro de su párroco, el padre Carlos Andrés Vázquez Osorio y de su vicario parroquial, el padre Cristian Camilo Bermúdez, les doy la noticia dolorosa porque causa dolor personal e institucional, que el templo San José de Montenegro, que ha sido un patrimonio cultural, religioso, un templo icónico, emblemático para todos los quindianos, tendrá que ser demolido en su totalidad”

Y agrega “eso nos causa un dolor, porque asimismo la casa rural antigua y la casa rural nueva han tenido afectaciones muy graves, muy delicadas. Para llegar a esta conclusión, hemos realizado diversas reuniones con mesas técnicas. La mesa técnica de la Diócesis de Armenia, la mesa técnica de la Alcaldía de Montenegro, la mesa técnica de la parroquia San José de Montenegro”

Como comisión diocesana queremos darles la tranquilidad que hemos hecho el mejor esfuerzo y la mayor rigurosidad de estudios y de especialistas que nos han acompañado en la decisión que se ha tomado con el templo y con esta comunidad montenegrina.

Añade el obispo “Si bien el tiempo es apremiante por los muros que están a punto de colapsar y muchos de los elementos que nos acompañan dentro de la edificación, es importante transmitirles que es necesaria esta decisión. Se han hecho los diferentes estudios, patólogos, diferentes especialidades, nos han acompañado precisamente en la toma de esa decisión.

Cortesía Diócesis de Armenia

El patólogo Fran Osorio, el ingeniero Javier Valencia y otros ingenieros parte del equipo multidisciplinario han avalado esta decisión, han puesto su firma en los diferentes informes que se van a anexar como sustento de esta decisión que se acaba de tomar.

Cura párroco

El cura párroco de la iglesia San José de Montenegro, sacerdote Carlos Andrés Vázquez Osorio expresó “Siempre guardamos la esperanza hasta el último momento, pero hoy tenemos que decir que lastimosamente este templo centenario, fatigado por los años, por la me da misma de la madera y también por la no sismo resistencia de sus muros que están parcialmente colapsados y en general toda la estructura tenemos que decir debe ser demolido. Demolido para volver a construir desde la fe que se mantiene, desde la fe firme, desde la fe que Dios mismo sostiene. La fe de todo un pueblo, de este lindo pueblo de Montenegro, Emporio Cafetero.

Mensaje del presbítero

Hoy más que nunca unidos a nuestro obispo diocesano, a todo el presbiterio, a las demás parroquias de nuestra diócesis de Armenia afectadas por este terremoto, tenemos que mantener la oración y la convicción de que, con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos, mañana será mejor.

Historia de la parroquia San José de Montenegro

El 4 de julio de 1924 fue inaugurada la parroquia San José de Montenegro, Quindío, es decir es un templo que tiene 102 años de historia, tradición, religiosidad, cultura, identidad y hace parte del patrimonio cultural e histórico del emporio cafetero como es denominado el municipio de Montenegro.