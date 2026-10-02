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02 oct 2026 Actualizado 14:56

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Piden clemencia por Christa Pike, pero gobernador de Tennessee tiene decisión final: directora TADP

La directora ejecutiva de Habitantes de Tennessee por Alternativas a la Pena de Muerte (TADP por sus siglas en inglés) detalló los problemas de la pena de muerte por inyección letal.

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En diálogo con 6AM W, Stacy Rector, directora ejecutiva de Habitantes de Tennessee por Alternativas a la Pena de Muerte, se refirió al caso de Christa Pike, mujer que sobrevivió a inyección letal.

Lea aquí: Suspenden ejecuciones en Tennessee después de que una condenada sobreviva a dos inyecciones letales

Aseguró que desde hace varios años han denunciado los problemas que hay en Estados Unidos y en Tennessee con el tema de la inyección letal, por lo que lo sucedido con Pike no es una sorpresa.

A propósito, contó que, en mayo de 2026, una persona no falleció con la inyección letal, luego lo devolvieron a su celda y sigue en prisión.

¿Qué dice la defensa de Christa Pike?

“Los abogados piden al gobernador de Tennessee clemencia, que le conmute la sentencia”, indicó. Además, detalló que Pike sigue en estado crítico y recibe cuidados médicos, pero recordó que sigue siendo elegible para la sentencia de pena de muerte.

Expresó que este tipo de casos en el que la persona queda viva tras la inyección letal aumenta el trauma de la familia del sentenciado.

“Se gastan millones de dólares, se vuelve la persona mediática y la familia se encuentra en la sombra, atrapada en todo el proceso, esperando una ejecución que no ocurre”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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