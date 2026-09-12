Presidente chino denunció en la cumbre del BRICS 2026 la guerra de Oriente Medio

El presidente chino, Xi Jinping, denunció este sábado en la cumbre de los BRICS 2026 en India que la guerra de Oriente Medio desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no sirve para los intereses comunes del planeta.

El conflicto de Oriente Medio es uno de los grandes temas de esta cumbre de dos días en Nueva Delhi, en la que participan los líderes de China, India, Rusia e Irán, pero no el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que está en plena campaña por su reelección y mandó como jefe de delegación a su canciller, Mauro Vieira.

La guerra en Oriente Medio tomó un cariz nuevo el viernes, cuando los rebeldes hutíes de Yemen, una organización proiraní y hostil a Israel, se apoderó del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, que conecta el Índico con el mar Rojo.

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Un revés para Arabia Saudita, rival de estos rebeldes y que ahora se encuentra acorralada, ya que Irán tiene casi bloqueado el estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga. Pero también un desarrollo delicado para los intereses asiáticos, ya que por Bab el Mandeb pasan los cargueros camino de Europa.

En este contexto, el presidente chino declaró en la cumbre, según declaraciones transmitidas por la agencia estatal Xinhua, que “a medida que sigue evolucionando la situación en Oriente Medio y el Golfo, la guerra allí ha causado graves pérdidas a los pueblos de la región”.

El conflicto, prosiguió Xi Jinping, “no sirve los intereses comunes de la comunidad internacional”.

Poco después, los 11 miembros del foro emitieron una declaración conjunta en la que pidieron “la máxima prudencia” en Oriente Medio y “evitar acciones que puedan agravar más la situación”.

Igualmente condenaron los “ataques deliberados a infraestructuras civiles y a instalaciones nucleares pacíficas, bajo plena salvaguarda del Organismo Internacional de la Energía Atómica”.