Gobernación del Meta y UNGRD recorren puntos críticos del río Ariari y zonas afectadas por lluvias

La Gobernación del Meta y la UNGRD evaluando las afectaciones fluviales cerca del río Ariari

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En un recorrido por los puntos críticos del Alto Ariari, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano y el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, verificaron las afectaciones causadas por la lluvia, además de acompañar a las comunidades y escuchar a las autoridades locales, para avanzar en acciones específicas entre el departamento, los municipios cercanos y el Gobierno nacional.

Las autoridades de Fuentedeoro también participaron en el recorrido. Por medio de inspecciones técnicas, con equipos departamentales y municipales de gestión del riesgo, se analizó el sector del puente La Amistad, en Cubarral, el comportamiento del río Ariari y los impactos por erosión fluvial e inundaciones producidas en El Dorado y el Castillo.

De acuerdo con la UNGRD, más de 5.000 hectáreas han sufrido afectaciones por la fuerza del caudal, por medio de la recopilación de información técnica para orientar las siguientes intervenciones y generar acciones para reducir el riesgo en las zonas.

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“Necesitábamos que las decisiones se tomarán viendo directamente lo que está pasando. (...) No podemos quedarnos solamente en el diagnóstico: necesitamos maquinaria, recuperar conectividad, proteger infraestructura, atender a las familias y reducir el riesgo”, señaló Rafaela Cortés Zambrano, la gobernadora del Meta.

La situación del departamento del Meta

Desde comienzos de septiembre, la gobernadora solicitó apoyo adicional del Gobierno nacional frente a la temporada de lluvias que se presentaba desde comienzos de septiembre, debido a las inundaciones, crecientes súbitas, movimientos en masa, vendavales, pérdida de conectividad y afectaciones productivas en los 29 municipios del departamento.

Es por esto que, la Gobernación ha implementado intervenciones con maquinaria y ha desplegado organismos de socorro, ayuda humanitaria, atención prioritaria a las comunidades incomunicadas y operaciones de apoyo aéreo.

“La emergencia no termina cuando baja el agua: quedan vías destruidas, familias afectadas, cultivos comprometidos y puntos que pueden volver a representar una amenaza. Por eso esta visita tiene que servir para pasar de la atención inmediata a soluciones que nos permitan anticiparnos y reducir el riesgo”, añadió la gobernadora.

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¿Cuál es la prioridad para la Gobernación del Meta y la UNGRD?

La gobernadora resaltó que la prioridad está en el restablecimiento de la conectividad y protección de las comunidades, en el fortalecimiento de la maquinaria y en la intervención de los puntos de mayor riesgo.

Además de estructurar soluciones de mediano y largo plazo para zonas que enfrentan los efectos de las crecientes.

“El Meta ha puesto toda su capacidad institucional para enfrentar esta emergencia y vamos a seguir haciéndolo. Nuestra responsabilidad es estar en el territorio hasta que las comunidades recuperen condiciones de seguridad, conectividad y tranquilidad”, comentó la gobernadora.

La Gobernación del Meta seguirá realizando seguimiento de los puntos críticos con la UNGRD, los alcaldes y los organismos operativos. Además de priorizar las acciones necesarias para atender la emergencia y disminuir la vulnerabilidad frente a nuevos eventos.