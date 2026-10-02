Alcalde de Samacá pide agilizar aprobación de proyectos financiados con regalías

El mandatario propuso aumentar del 4 % al 8 % los recursos para fortalecer las oficinas de planeación de los municipios.

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, hizo un llamado a la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías para que se agilicen los procesos de aprobación de los proyectos que presentan los municipios para acceder a estos recursos.

El mandatario participó en una reunión con los integrantes de esta instancia, en la que se abordaron las proyecciones del Sistema General de Regalías para el bienio 2027-2028, que contará con un presupuesto de 21 billones de pesos.

“Son recursos muy importantes que serán para realizar inversiones en los territorios, en la región, en los departamentos y en todos los municipios de nuestro país”, explicó.

Sin embargo, el alcalde manifestó su preocupación por los tiempos y requisitos que deben cumplir las administraciones municipales para lograr la viabilización de los proyectos.

“Hemos llamado la atención sobre temas muy importantes, como, por ejemplo, los requisitos para viabilizar un proyecto a través de esta fuente de financiación, que se vuelven demasiado paquidérmicos, demasiado exigentes, en especial para municipios de quinta y sexta categoría, lo cual atrasa a las regiones”, señaló.

Castiblanco aseguró que uno de los principales problemas se presenta durante la etapa de aprobación ante las entidades del Gobierno Nacional.

“La demora está en la aprobación de los proyectos en entidades como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, indicó.

Según el mandatario, los largos tiempos de trámite terminan afectando la ejecución de las obras, debido a que los costos contemplados inicialmente pueden cambiar mientras se obtiene la aprobación.

“Cuando demora un año o dos años se va el gobierno y, al final, cuando le aprueban el proyecto, ya se han desactualizado los precios, no alcanzamos a ejecutar las obras”, sostuvo.

Por esta razón, el alcalde pidió establecer mecanismos que permitan reducir los tiempos de revisión de las iniciativas.

“Queremos que el Estado pueda establecer unos actos administrativos donde sean requisitos más rápidos, que no se conviertan realmente en un sinnúmero de retos que tiene que afrontar cada municipio”, afirmó.

Piden fortalecer las oficinas de planeación

Otro de los planteamientos realizados por Castiblanco está relacionado con los recursos para las oficinas de planeación de los municipios.

El alcalde, quien señaló que participó en la reunión como representante de los alcaldes de Colombia, propuso aumentar del 4 % al 8 % el porcentaje destinado al funcionamiento de estas oficinas.

“Esto va a permitir que los municipios más pequeños puedan contratar profesionales idóneos que les permitan formular proyectos y viabilizarlos en el orden nacional, departamental y municipal”, explicó.

Castiblanco aseguró que este planteamiento fue tenido en cuenta durante la reunión y que también existe un compromiso para fortalecer los recursos destinados a las oficinas de planeación.

“Esperamos que este llamado de celeridad sea efectivo. Fue un compromiso del director nacional de Planeación, el doctor Julián Buitrago”, manifestó.

El alcalde insistió en la importancia de que los municipios tengan mayor capacidad técnica para formular sus proyectos y acceder oportunamente a los recursos del Sistema General de Regalías.

“Algo muy importante es que vamos a aumentar los recursos en las oficinas de planeación para que los municipios puedan formular sus proyectos de manera viable”, concluyó.