OEA llevará a Washington necesidades de Cali para conseguir apoyo tras el terremoto

Las necesidades de Cali tras el terremoto serán llevadas a Washington en busca de apoyo técnico, recursos y cooperación internacional. El compromiso fue asumido por la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que su secretaria general adjunta, Laura Gil, recorriera una de las zonas más afectadas de la ciudad.

Gil estuvo en el barrio Cuarto de Legua, acompañada por el alcalde Alejandro Eder, donde conoció directamente la magnitud de los daños y las necesidades que persisten más de un mes después del sismo del 10 de agosto.

Entre las prioridades expuestas por la administración están la evaluación de edificios evacuados y la recuperación de infraestructura educativa y de salud.

La situación de los corregimientos también fue puesta sobre la mesa. Según la Alcaldía, más de 1.200 personas han sido identificadas como damnificadas en estas zonas rurales, donde persisten necesidades de atención tras la emergencia.

Tras el recorrido, la OEA se comprometió a llevar estas necesidades a Washington y trabajar para movilizar recursos y cooperación internacional que permitan apoyar la reconstrucción de Cali.

La gestión hace parte de la segunda fase de recuperación de la ciudad, que busca sumar aliados internacionales para atender las zonas que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.