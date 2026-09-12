Policía y FBI ubicaron en Cali a hombre requerido en EE. UU. por 24 cargos de pornografía infantil

La Policía Nacional y el FBI ubicaron en Cali a un ciudadano colombo-estadounidense de 63 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por 24 cargos relacionados con pornografía infantil y explotación de menores.

Se trata de Juan Carlos Betancourt Gutiérrez, alias ‘JuanCa’, quien fue capturado con fines de extradición durante la operación ‘Escudo Digital’, adelantada por la DIJIN e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos.

Según las autoridades, Betancourt habría huido de territorio estadounidense en septiembre de 2025, cuando enfrentaba un proceso judicial ante la Corte del Condado de Collier, en Florida. Posteriormente ingresó a Colombia y se radicó en Cali.

Las labores de ciberpatrullaje e inteligencia digital permitieron establecer que, desde su lugar de residencia en la capital del Valle, presuntamente habría continuado realizando prácticas pedófilas, utilizando perfiles falsos en diferentes plataformas de redes sociales para evadir el rastreo de las autoridades.

“De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el FBI y la DIJIN, el procesado huyó de territorio estadounidense en septiembre de 2025 mientras su caso se encontraba en plena etapa de juicio”, explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e INTERPOL.

Contra Betancourt permanecían vigentes dos órdenes judiciales emitidas en Estados Unidos. La primera está relacionada con delitos de explotación y material de abuso sexual infantil, mientras que la segunda corresponde al desacato procesal y fuga, luego de que no compareciera a una audiencia de juicio oral.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, mientras se surten los trámites legales y diplomáticos para su eventual extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos que se le atribuyen.