Así acelera Cali la reconstrucción tras el terremoto: ayudas, viviendas y reactivación económica

Los voluntarios llegaron a distintos puntos de Cali afectados por el terremoto para apoyar las labores de búsqueda y remoción de escombros. Foto: Caracol Radio.

A un mes del terremoto del 10 de agosto, Cali avanza en la segunda fase de reconstrucción con la entrega de ayudas económicas a las familias damnificadas, la recuperación de infraestructura y nuevas medidas para reactivar los sectores económicos y culturales afectados.

Este sábado comienza el pago de un subsidio de un millón 50 mil pesos para 9.688 jefes de hogar, una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que los beneficiarios serán contactados mediante mensajes de WhatsApp por call center designado o Supergiros, por lo que podrán reclamar los recursos en los 109 puntos habilitados de SuperGIROS o Gane. Además, este fin de semana habrá una jornada masiva de atención en Cosmocentro.

El balance de la emergencia registra 45.139 familias afectadas, 1.122 edificaciones clasificadas con sticker rojo y 16 órdenes de demolición aprobadas.

En materia de infraestructura, ya fueron retiradas más de 99 mil toneladas de escombros de 24 estructuras colapsadas. El material será triturado para su reutilización en la recuperación de vías, andenes y la fabricación de adoquines.

A este proceso se suma ahora la cooperación internacional. Laura Gil, secretaria General Adjunta de la OEA, llegó a Cali y recorrió algunas de las zonas más afectadas por el terremoto. Tras conocer las necesidades de las comunidades, la Organización de Estados Americanos se comprometió a llevar esta información a Washington y trabajar en la movilización de apoyo técnico, recursos y cooperación internacional para la recuperación de la ciudad.

La atención estará enfocada especialmente en los corregimientos, donde más de 1.200 personas también han sido identificadas como damnificadas y enfrentan necesidades derivadas de la emergencia.

La reconstrucción también busca recuperar la economía. La Secretaría de Desarrollo Económico identificó 7.263 unidades productivas afectadas, entre formales e informales. Los sectores con mayor impacto son manufactura, corredores gastronómicos y servicios de alojamiento.

Una de las primeras medidas es la reubicación de 110 comerciantes de San Andresito del Sur en el segundo piso de la antigua sede de La 14 de Pasoancho.

En el sector cultural también avanzan las ayudas. Desde el 15 de septiembre, las portadoras de cocina tradicional afectadas por la suspensión del Petronio Álvarez podrán reclamar los recursos del Petronio Solidario en ocho puntos de SuperGIROS. La cuenta administrada por Propacífico recaudó más de 454 millones de pesos, destinados a las portadoras seleccionadas por la Secretaría de Cultura.

El terremoto también dejó daños en el patrimonio religioso. En Cali fueron afectados 58 templos y 14 iglesias icónicas continúan cerradas. En el resto del Valle del Cauca, otras 149 estructuras entre iglesias y capillas resultaron afectadas.

El arzobispo de Cali, monseñor Luis Fernando Rodríguez, explicó que ante las condiciones de los templos, las comunidades han tenido que trasladar las actividades religiosas a otros espacios.

La recuperación también avanza en materia de vivienda. En una alianza público-privada, el presidente de la República y la constructora Marval entregaron recientemente las primeras viviendas amuebladas a familias afectadas, mientras continúan las entregas de kits de construcción.

A esto se suma el anuncio del Gobierno Nacional de que la Sociedad de Activos Especiales habilitará 24 inmuebles recuperados para destinarlos a familias damnificadas.

Así avanza la reconstrucción de Cali un mes después del terremoto: con ayudas para las familias, recuperación de infraestructura, cooperación internacional, reactivación económica, respaldo al sector cultural y nuevas soluciones de vivienda para quienes resultaron afectados.