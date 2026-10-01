Vasco da Gama: la millonada que debe pagar por Cuesta y Rojas y las dudas con Marino Hinestroza

Colombianos peligran su continuidad en Vasco Da Gama para el 2027: lea aquí cuales son (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Vasco da Gama ya comenzó a revisar la conformación de su plantilla para la próxima temporada y varios jugadores todavía no tienen completamente definido su futuro. Entre los casos que generan atención aparecen los colombianos Carlos Cuesta, Johan Rojas y Marino Hinestroza. Sin embargo, cada uno atraviesa una situación diferente.

Le puede interesar: ¿Cuál fue el mejor jugador de colombiano en septiembre? Esto dicen las estadísticas

Cuesta, con una opción para quedarse

Carlos Cuesta es quien tiene una posibilidad concreta de continuar en Brasil. El defensor está cedido por Galatasaray hasta diciembre y Vasco deberá pagar 5,75 millones de euros para adquirir sus derechos de manera definitiva.

“El rendimiento del jugador con el dorsal número 46 hasta diciembre será un indicador de su futuro y de la respuesta del Vasco en el mercado de fichajes”, señala el informe sobre la situación del central colombiano. Además, la llegada de Gabriel Pereira para esa posición aumenta la competencia por un lugar en la defensa.

Rojas tendría que regresar

El panorama es diferente para Johan Rojas. El mediocampista está cedido por Monterrey y cuenta con una opción de compra de 3,5 millones de dólares, pero su rendimiento no habría convencido al club brasileño.

“El jugador colombiano está cedido por Monterrey y, debido a su rendimiento irregular, es poco probable que Vasco ejerza su opción de compra al final de la temporada”, indica el reporte.

Rojas no es un titular habitual y, de mantenerse este escenario, regresaría a Monterrey al finalizar el año, donde tiene contrato hasta 2028.

Marino, un caso diferente

Marino Hinestroza tiene una situación contractual distinta. El extremo es propiedad de Vasco y tiene vínculo hasta diciembre de 2029, por lo que el club no debe decidir si compra o no sus derechos.

Sin embargo, su situación deportiva genera dudas. El colombiano no ha encontrado la regularidad esperada y Vasco podría analizar una cesión para que tenga más minutos y pueda recuperar confianza.

El propio Marino ha reconocido que su adaptación al fútbol brasileño ha sido un proceso de aprendizaje: “Las cosas no son como comienzan, sino como terminan y hoy la vida me sonríe de otra manera”. El colombiano también aseguró que está participando más y que espera seguir madurando en Brasil.