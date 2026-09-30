¿Kevin Viveros jugará en la Premier League? Esto pediría por su fichaje Athletico Paranaense

El gran momento de Kevin Viveros con Athletico Paranaense comienza a llamar la atención de diferentes clubes del fútbol internacional. De acuerdo a la prensa internacional, equipos de Inglaterra, Rusia y Arabia Saudí están interesados en el atacante colombiano, quien podría cambiar de equipo a finales de 2026.

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Según Globo Esporte, Athletico Paranaense tendría una pretensión económica superior a los 20 millones de euros para dejar salir al delantero. Además, el club brasileño mantiene la intención de contar con Viveros al menos hasta final de año, mientras su renovación continúa en incógnita.

Gran presente en Brasil

El colombiano atraviesa una de sus mejores etapas desde su llegada al fútbol brasileño. En lo que va de 2026, Viveros ha disputado 32 partidos con Paranaense, con 19 goles y cuatro asistencias. Además, sus 18 goles en el Brasileirão lo tienen como máximo goleador del torneo.

Europa, entre los más interesados por Viveros

Entre los clubes que aparecen relacionados con el delantero se encuentra Aston Villa y Sunderland, ambos de la Premier League, mientras que también existiría interés desde Rusia y Arabia Saudí. Viveros tiene contrato con Paranaense hasta mediados de 2027, con una opción de extensión por una temporada más.

Su primera convocatoria con Colombia

El buen momento del atacante también le permitió recibir su primera convocatoria a la Selección Colombia de mayores. Viveros debutó con la Tricolor en el empate 1-1 frente a México, durante la actual fecha FIFA de amistosos internacionales, mientras el Fútbol europeo inicia con las primeras fechas de a UEFA Nations League.