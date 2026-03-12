El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No hay más espacio para bajar precios de energía, advirtió presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega

El presidente del Grupo de Energía de Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, afirmó que los precios actuales de la energía eléctrica son “muy baratos” y descartó la posibilidad de implementar nuevas reducciones en las tarifas.

En diálogo con 6AM W, Ortega enfatizó la importancia de garantizar la sostenibilidad del sistema energético y mantener tarifas realistas que cubran los costos operativos. “La energía está muy barata y no hay espacio para seguir con nuevas reducciones”, aseguró el directivo.

Agregó que, en el contexto actual, las tarifas se encuentran en niveles bajos y no existe margen para que sigan bajando, priorizando así la estabilidad del servicio para los usuarios.

De otra parte, reveló que el grupo cerró 2025 con resultados históricos que consolidan su liderazgo en infraestructura energética. La compañía reportó ingresos totales por COP$8,0 billones y un EBITDA Ajustado récord de COP$5,9 billones, creciendo 16%, impulsado por dividendos de inversiones de transmisión de energía en Brasil. La utilidad neta alcanzó COP$3,4 billones, destacando la recuperación de Enel Colombia después de un año en el que el Fenómeno de El Niño tuvo un impacto muy significativo.

“El 2025 confirma que nuestra estructura y estrategia de largo plazo en infraestructura energética están dando resultados. Con cifras récord de ingresos y EBITDA, seguimos fortaleciendo un portafolio sólido que garantiza seguridad energética, genera valor para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, mejora la vida de las comunidades y regiones donde operamos”, afirmó el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega.

Durante el año, la compañía pagó un total de COP$2,2 billones en dividendos, consolidando la confianza de más de 21.000 accionistas. Las inversiones alcanzaron USD 515 millones, un crecimiento del 9% frente al año anterior, mientras la proyección de CAPEX orgánico a cinco años se actualizó a USD 1.396 millones, liderada por Transmisión de Energía.

