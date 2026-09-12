El Gobierno limita ingreso de drones, químicos y maquinaria pesada al país: así funcionará ahora

Continúa el endurecimiento de las medidas por parte del Gobierno nacional para enfrentar la criminalidad y la corrupción. Este sábado, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, junto con el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Andrés Felipe Velásquez Reyes, anunció nuevas limitaciones en el ingreso de precursores químicos, partes de drones y maquinaria amarilla para frenar el contrabando y la minería ilegal.

¿Cuáles serán las nuevas normativas para el ingreso de estos elementos a Colombia?

Lo primero que señaló el presidente, junto con el director de la DIAN, es que en este momento se está articulando un grupo élite entre la Policía Fiscal y Aduanera, el cual estaría siendo liderado por mujeres. “Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, indicó Velásquez. Lo que indican es que las mujeres serían más responsables, honestas y comprometidas con el país, lo que las haría ideales para enfrentar esta delincuencia.

Además, indicaron que desde ahora en adelante se va a restringir el ingreso de maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla, así como el ingreso de partes de drones y de elementos como precursores químicos al país.

Solo se podrá ingresar estos elementos a través de los puertos de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”, señaló Abelardo.

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Las seccionales de la DIAN serán manejadas ahora por la Fuerza Pública

Además de las restricciones, el Gobierno anunció que las seccionales de la DIAN ahora serán manejadas por miembros activos de la Fuerza Pública, oficiales de grados superiores, quienes estarían trabajando junto con el grupo élite para controlar y atacar las mafias del contrabando y la evasión de impuestos.

Además, este trabajo estaría apoyado por agentes y organizaciones internacionales, específicamente de Estados Unidos, como la embajada estadounidense, con CBP (por sus siglas en inglés, U.S. Customs and Border Protection, que es la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y el HCI (por sus siglas en inglés, Investigaciones de Seguridad Nacional, una rama dentro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)).

“Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Y estamos decididos a enfrentar las mafias del contrabando que le quitan al Estado colombiano cerca de ciento veinte billones de pesos al año. Con esa plata resolvemos todos los problemas de Colombia. No vamos a permitir que el contrabando siga siendo una circunstancia que amplíe el gran hueco fiscal que tiene nuestro país”, agregó Abelardo.

Finalmente, durante su intervención, anunciaron el trabajo que ya adelanta la DIAN para controlar las mercancías ilegales que han intentado entrar al país.

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“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de treinta mil millones de pesos, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se han realizado incautaciones y aprehensiones”, señaló Velásquez. Añadió que durante esos ejercicios también se ha logrado detener la entrada de drones con los que los grupos ilegales estarían atacando a las Fuerzas Públicas; las mafias han atacado a nuestra Fuerza Pública.