Diez años del plebiscito: Uribe cuestionó efectos a militares y De la Calle admitió fallas de la JEP

En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se realizó el conversatorio con motivo de los 10 años del plebiscito por la paz, en el que participaron dirigentes y protagonistas de las negociaciones y del proceso posterior a la votación de 2016.

Durante el encuentro intervino de manera virtual el expresidente Álvaro Uribe, cuestionó los efectos que, según planteó, ha tenido el Acuerdo de Paz para integrantes de la Fuerza Pública.

“Justicias contra los soldados de la patria”, señaló Uribe, al referirse a su posición frente al tratamiento judicial de los militares. En ese contexto, el Centro Democrático promueve un proyecto que plantea que las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz contra integrantes de la Fuerza Pública tengan revisión automática en la Justicia Penal Militar y que las penas privativas de la libertad por esos hechos se limiten a cinco años.

Posteriormente, el exnegociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, se refirió a los planteamientos de Uribe y destacó su participación en procesos posteriores al triunfo del No en el plebiscito.

De la Calle también reconoció cuestionamientos al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y señaló que la entidad deberá demostrar resultados en medio de las restricciones presupuestales.

“Hay que reconocer que la JEP ha cometido errores, que se ha demorado, que se sostiene que es un aparato burocrático muy grande. La JEP no puede negarse a un adelgazamiento por razones fiscales. Si hay una fiscalidad restringida para todos, no hay ninguna razón para que la JEP no haga un esfuerzo”, afirmó.

Durante el conversatorio también intervino Jorge Suárez, hijo de alias ‘Mono Jojoy’ y firmante del Acuerdo de Paz, quien recordó la reunión que sostuvo con el expresidente Uribe en El Ubérrimo y destacó el impacto que, según su experiencia, tuvo ese encuentro.

“Yo firmé la paz también para hablar con las personas que pensamos distinto”, aseguró Suárez al recordar aquella experiencia.

Como una de las conclusiones del encuentro quedó el llamado a superar el conflicto y avanzar hacia la reconciliación, bajo principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.